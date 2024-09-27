https://ria.ru/20240927/pamyatnik-1975087234.html

В Крыму открыли памятник императрице Марии Александровне

В Крыму открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 27.09.2024

В Крыму открыли памятник императрице Марии Александровне

Памятник императрице Марии Александровне, супруге Александра II, открыли в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:43

симферополь

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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ЯЛТА, 27 сен – РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне, супруге Александра II, открыли в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, передает корреспондент РИА Новости. Памятник установлен рядом со звонницей Крестовоздвиженского храма. Открытие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни. Наряду с памятником в Ливадиийском дворце-музее открылась передвижная стендовая выставка фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Института всеобщей истории Российской академии наук: "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Участие в мероприятиях приняли митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова и член бюро президиума Всемирного русского народного собора Елена Аксенова. Громова отметила, что установка памятника является данью уважения императрице, ее делам милосердия и благотворительности. "Для нас чрезвычайно важно отметить 200-летие со дня рождения императрицы Марии Александровны. Я считаю, что это большая государственная дата, которая очень важна в сохранении исторической памяти. Хранить память мест, связанных с важным отрезком нашей истории - это чрезвычайно необходимо и является вопросом национальной безопасности", - сказала Громова журналистам. Наряду с мероприятиями в Ливадии Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" 28 сентября в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" запланировано открытие экспозиции, посвященной милосердному служению представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне, а 29 сентября в Симферополе откроется выставка, посвященная святителю Луке Крымском (Войно-Ясенецкому). Экспозиции подготовлены при поддержке Крымской митрополии и правительства республики. Мария Александровна — принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III. С её именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста, символом которого стали слова: "Сила не в силе, сила в любви". Императрица внесла весомый вклад в развитие женского образования и создание разветвлённой системы благотворительных учреждений.

https://ria.ru/20240728/putin-1962502050.html

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симферополь, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук