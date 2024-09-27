https://ria.ru/20240927/ovoschi-1975124699.html

Жители сектора Газа начали выращивать овощи на крышах домов

Жители сектора Газа начали выращивать овощи на крышах домов - РИА Новости, 27.09.2024

Жители сектора Газа начали выращивать овощи на крышах домов

Население севера сектора Газа в попытке спастись от голода выращивает овощи и плодовые деревья на пустых пространствах и крышах своих домов, рассказали РИА... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:14

2024-09-27T17:14

2024-09-27T17:15

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ГАЗА, 27 сен - РИА Новости. Население севера сектора Газа в попытке спастись от голода выращивает овощи и плодовые деревья на пустых пространствах и крышах своих домов, рассказали РИА Новости местные жители. В условиях блокады граждане на севере палестинского анклава изобретают разные способы борьбы с голодом. Шестидесятилетний Абу Анвар занялся сельским хозяйством на крыше собственного дома. "Мы начали выращивать многие виды овощей и плодовых деревьев, которые смогли получить. Мы перевозим сельскохозяйственную почву из других мест и поднимаем её на крышу", - сказал Абу Анвар, обратив внимание на нехватку овощей на рынках и лавках на севере сектора Газа. Он отметил, что израильские бомбардировки, голод из-за блокады и дефицит продовольствия побудили население заняться выращиванием. Молодой житель города Газа по имени Хасан признался, что начал выращивать овощи, чтобы прокормить свою семью, которая решила никуда не уезжать. "Нехватка овощей на рынках из-за израильской блокады побудила меня заняться сельским хозяйством в моем разрушенном доме, чтобы были свежие продукты", - поделился он, сообщив, что сталкивается с трудностями с получением воды, необходимой для орошения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячу, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

https://ria.ru/20240924/erdogan-1974486637.html

https://ria.ru/20240922/guterresh-1974125644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, рафах (провинция), хамас, оон