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В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид - РИА Новости, 27.09.2024
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07:23 27.09.2024 (обновлено: 08:55 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974979626.html
В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид
В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид - РИА Новости, 27.09.2024
В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид
Приоритетная версия в расследовании гибели отравившихся под Красноярском детей — попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:23
2024-09-27T08:55
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
происшествия
красноярский край
россия
назаровский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Приоритетная версия в расследовании гибели отравившихся под Красноярском детей — попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.&quot;В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. &lt;…&gt; Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, биоматериалы отобрали со всех органов несовершеннолетних, "в которых обнаружены компоненты неустановленного инсектицидного вещества, которые с большой долей вероятности повлекли смерть детей".На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУСК, перед эти они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html
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красноярский край
россия
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следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, происшествия, красноярский край, россия, назаровский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Происшествия, Красноярский край, Россия, Назаровский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид

СК нашел в организмах отравившихся под Красноярском детей инсектицидное средство

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Приоритетная версия в расследовании гибели отравившихся под Красноярском детей — попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«

"В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. <…> Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, биоматериалы отобрали со всех органов несовершеннолетних, "в которых обнаружены компоненты неустановленного инсектицидного вещества, которые с большой долей вероятности повлекли смерть детей".
На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУСК, перед эти они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.
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Следственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском краеПроисшествияКрасноярский крайРоссияНазаровский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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