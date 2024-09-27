https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974979626.html

В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид

В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид - РИА Новости, 27.09.2024

В организмах умерших под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид

Приоритетная версия в расследовании гибели отравившихся под Красноярском детей — попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:23

2024-09-27T07:23

2024-09-27T08:55

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

происшествия

красноярский край

россия

назаровский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Приоритетная версия в расследовании гибели отравившихся под Красноярском детей — попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии."В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. <…> Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент", — сказал собеседник агентства.По его словам, биоматериалы отобрали со всех органов несовершеннолетних, "в которых обнаружены компоненты неустановленного инсектицидного вещества, которые с большой долей вероятности повлекли смерть детей".На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУСК, перед эти они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971640784.html

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, происшествия, красноярский край, россия, назаровский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)