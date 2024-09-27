https://ria.ru/20240927/otkhod-1974979946.html
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:28
2024-09-27T07:28
2024-09-27T07:31
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денис пушилин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев."Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", –предупредил он.Экс-спикер также отметил, что российская армия обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у ВСУ нет."Также, нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу", — пожаловался он.Селезнев предположил, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне"."Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции", – заключил Селезнев.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
https://ria.ru/20240926/ugledar-1974751304.html
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донецкая народная республика, угледар, владислав селезнев, денис пушилин, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Владислав Селезнев, Денис Пушилин, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал начать отступление из Угледара
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", –предупредил он.
Экс-спикер также отметил, что российская армия обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у ВСУ нет.
"Также, нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу", — пожаловался он.
Селезнев предположил, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне".
"Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции", – заключил Селезнев.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.
По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.