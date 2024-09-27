Рейтинг@Mail.ru
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 27.09.2024 (обновлено: 07:31 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/otkhod-1974979946.html
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:28
2024-09-27T07:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
владислав селезнев
денис пушилин
киев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854849065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d33b4ac367187a1b2d36862b68172f62.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев."Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", –предупредил он.Экс-спикер также отметил, что российская армия обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у ВСУ нет."Также, нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу", — пожаловался он.Селезнев предположил, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне"."Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции", – заключил Селезнев.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
https://ria.ru/20240926/ugledar-1974751304.html
https://ria.ru/20240924/vsu-1974430334.html
донецкая народная республика
угледар
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854849065_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_45f3131e40b076acf5262b97dbdc49e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, угледар, владислав селезнев, денис пушилин, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Владислав Селезнев, Денис Пушилин, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ

Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал начать отступление из Угледара

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Угледара кризисная, украинским войскам пора отступать из города, заявил в эфире львовского телеканала NTA бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", –предупредил он.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
26 сентября, 08:00
Экс-спикер также отметил, что российская армия обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у ВСУ нет.
"Также, нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу", — пожаловался он.
Селезнев предположил, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне".
"Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции", – заключил Селезнев.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар
26 сентября, 08:59
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.
По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российские войска взяли Угледар в клещи
24 сентября, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарВладислав СелезневДенис ПушилинКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала