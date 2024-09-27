Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан
Орбан: мировая экономика рискует разделиться на блоки из-за политики Запада
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мир разрывают на блоки, Венгрии надо от этого защититься. Идет к тому, что будут западная и восточная мировая экономика, и каждой стране придется выбирать, к какой стороне света принадлежать. Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, в наших интересах иметь глубокие связи с обоими", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, такая ситуация стала следствием самоубийственной политики Запада, который отвечает на подъем Азии и собственные экономические трудности блокадой и вводит санкции.
"Многие европейские компании страдают от санкционной политики, но надо быть честными в первую очередь с собой. Смысл в том, что нас не надо заставлять смотреть на экономику через призму политики. Давайте брать от Запада и Востока только полезное и разумное, отвергать любое давление, которое вредит будущему страны", - отметил он.
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Премьер заявлял также, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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