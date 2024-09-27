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Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 27.09.2024
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12:17 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/orban-1975031272.html
Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан
Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 27.09.2024
Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан
Мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:17
2024-09-27T12:17
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Мир разрывают на блоки, Венгрии надо от этого защититься. Идет к тому, что будут западная и восточная мировая экономика, и каждой стране придется выбирать, к какой стороне света принадлежать. Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, в наших интересах иметь глубокие связи с обоими", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, такая ситуация стала следствием самоубийственной политики Запада, который отвечает на подъем Азии и собственные экономические трудности блокадой и вводит санкции. "Многие европейские компании страдают от санкционной политики, но надо быть честными в первую очередь с собой. Смысл в том, что нас не надо заставлять смотреть на экономику через призму политики. Давайте брать от Запада и Востока только полезное и разумное, отвергать любое давление, которое вредит будущему страны", - отметил он. Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Премьер заявлял также, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973897979.html
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974733318.html
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азия, венгрия, восток, виктор орбан, брикс, шос
Азия, Венгрия, Восток, Виктор Орбан, БРИКС, ШОС
Мировая экономика разделится на блоки из-за политики Запада, заявил Орбан

Орбан: мировая экономика рискует разделиться на блоки из-за политики Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мир разрывают на блоки, Венгрии надо от этого защититься. Идет к тому, что будут западная и восточная мировая экономика, и каждой стране придется выбирать, к какой стороне света принадлежать. Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, в наших интересах иметь глубокие связи с обоими", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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20 сентября, 17:41
По его словам, такая ситуация стала следствием самоубийственной политики Запада, который отвечает на подъем Азии и собственные экономические трудности блокадой и вводит санкции.
"Многие европейские компании страдают от санкционной политики, но надо быть честными в первую очередь с собой. Смысл в том, что нас не надо заставлять смотреть на экономику через призму политики. Давайте брать от Запада и Востока только полезное и разумное, отвергать любое давление, которое вредит будущему страны", - отметил он.
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Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок.
Премьер заявлял также, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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АзияВенгрияВостокВиктор ОрбанБРИКСШОС
 
 
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