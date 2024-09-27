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Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе
Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе - РИА Новости, 27.09.2024
Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе
Война в секторе Газа закончится лишь в случае демилитаризации палестинского анклава, освобождения всех заложников и капитуляции радикального палестинского... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:30
2024-09-27T17:30
2024-09-27T17:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Война в секторе Газа закончится лишь в случае демилитаризации палестинского анклава, освобождения всех заложников и капитуляции радикального палестинского движения ХАМАС, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН."У нас нет намерений заселять Газу. Мы стремимся к демилитаризации и дерадикализации Газы, и только тогда мы сможем гарантировать, что этот раунд боевых действий будет последним. Мы готовы работать с региональными и другими партнёрами для поддержки гражданской администрации в Газе, а что касается заложников, у меня есть послание к похитителям из ХАМАС – освободите их! Освободите их всех!" - заявил Нетаньяху.По словам премьера, эта война могла бы закончиться сейчас."ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", - подчеркнул Нетаньяху.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху с трибуны ООН назвал условия окончания войны в Газе
Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН назвал условия окончания войны в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Война в секторе Газа закончится лишь в случае демилитаризации палестинского анклава, освобождения всех заложников и капитуляции радикального палестинского движения ХАМАС, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН.
"У нас нет намерений заселять Газу. Мы стремимся к демилитаризации и дерадикализации Газы, и только тогда мы сможем гарантировать, что этот раунд боевых действий будет последним. Мы готовы работать с региональными и другими партнёрами для поддержки гражданской администрации в Газе, а что касается заложников, у меня есть послание к похитителям из ХАМАС – освободите их! Освободите их всех!" - заявил Нетаньяху.
По словам премьера, эта война могла бы закончиться сейчас.
"ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", - подчеркнул Нетаньяху.