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Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну - РИА Новости, 27.09.2024
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16:58 27.09.2024 (обновлено: 17:44 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/oon-1975120497.html
Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну
Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну - РИА Новости, 27.09.2024
Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну
Многие делегации стран ООН покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления перед... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:58
2024-09-27T17:44
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
хамас
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Многие делегации стран ООН покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления перед участниками Генассамблеи, свидетельствует трансляция мероприятия.Нетаньяху вышел на трибуну и не успел начать свое обращение, когда десятки человек, прежде всего представителей арабских стран, покинули зал.Согласно трансляции мероприятия, выступление израильского премьера с трибуны ООН проходит в полупустом зале.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html
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генеральная ассамблея оон, оон, в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, хамас
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну

Ряд делегации покинули зал Генассамблеи ООН, когда Нетаньяху вышел на трибуну

© AP Photo / Richard DrewЧлены делегаций стран ООН покидают зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 27 сентября 2024
Члены делегаций стран ООН покидают зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Члены делегаций стран ООН покидают зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 27 сентября 2024
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Многие делегации стран ООН покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления перед участниками Генассамблеи, свидетельствует трансляция мероприятия.
Нетаньяху вышел на трибуну и не успел начать свое обращение, когда десятки человек, прежде всего представителей арабских стран, покинули зал.
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Согласно трансляции мероприятия, выступление израильского премьера с трибуны ООН проходит в полупустом зале.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Генеральная Ассамблея ООНООНВ миреИзраильРафах (провинция)РоссияБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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