https://ria.ru/20240927/oon-1975041909.html
ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период
ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период - РИА Новости, 27.09.2024
ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период
ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период, заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:48
2024-09-27T12:48
2024-09-27T12:48
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период, заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Линдхольм Биллинг. Накануне агентство Блумберг передавало, что поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников. "Реальность такова, что финансирование таких организаций, как наша, в это время года слишком мало - мы финансируемся на 47%", - заявила Каролина Линдхольм Биллинг в интервью агентству Франс Пресс. При этом, по ее словам, ожидания и просьбы властей о поддержке со стороны таких организаций, как УВКБ ООН, растут. "Очень важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и создать децентрализованные мощности по производству энергии", - добавила она. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко также заявлял, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
https://ria.ru/20240704/oon-1957372964.html
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962077450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, еврокомиссия
В мире, Украина, Герман Галущенко, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Еврокомиссия
ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период
Представитель УВКБ Биллинг: ООН не хватает средств для помощи Украине зимой
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период, заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Линдхольм Биллинг.
Накануне агентство Блумберг передавало, что поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников.
"Реальность такова, что финансирование таких организаций, как наша, в это время года слишком мало - мы финансируемся на 47%", - заявила Каролина Линдхольм Биллинг в интервью агентству Франс Пресс.
При этом, по ее словам, ожидания и просьбы властей о поддержке со стороны таких организаций, как УВКБ ООН, растут.
«
"Очень важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и создать децентрализованные мощности по производству энергии", - добавила она.
Ранее Еврокомиссия
заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко
также заявлял, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.