https://ria.ru/20240927/oon-1975041909.html

ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период

ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период - РИА Новости, 27.09.2024

ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период

ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период, заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:48

2024-09-27T12:48

2024-09-27T12:48

в мире

украина

герман галущенко

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

еврокомиссия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН не хватает средств для помощи Украине в зимний период, заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Линдхольм Биллинг. Накануне агентство Блумберг передавало, что поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников. "Реальность такова, что финансирование таких организаций, как наша, в это время года слишком мало - мы финансируемся на 47%", - заявила Каролина Линдхольм Биллинг в интервью агентству Франс Пресс. При этом, по ее словам, ожидания и просьбы властей о поддержке со стороны таких организаций, как УВКБ ООН, растут. "Очень важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и создать децентрализованные мощности по производству энергии", - добавила она. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко также заявлял, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240704/oon-1957372964.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962077450.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, герман галущенко, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, еврокомиссия