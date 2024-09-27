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В ООН назвали ситуацию в Ливане самой смертоносной за последнее поколение
В ООН назвали ситуацию в Ливане самой смертоносной за последнее поколение - РИА Новости, 27.09.2024
В ООН назвали ситуацию в Ливане самой смертоносной за последнее поколение
Нынешняя ситуация в Ливане уже стала самым смертоносным периодом в стране за последнее поколение, запасы лекарств практически истощились, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:56
2024-09-27T11:56
2024-09-27T11:56
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Нынешняя ситуация в Ливане уже стала самым смертоносным периодом в стране за последнее поколение, запасы лекарств практически истощились, заявил на брифинге в Женеве координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза. "Мы являемся свидетелями самого смертоносного периода в Ливане за последнее поколение, и многие выражают опасения, что это только начало. События прошлой недели, в том числе взрывы коммуникационных устройств, привели к тому, что запасы медикаментов практически истощились. В связи с недавним обострением ситуации и загруженностью больниц, система здравоохранения борется с ограниченными ресурсами, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказал он. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, ливан, женева (город), израиль, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Женева (город), Израиль, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН назвали ситуацию в Ливане самой смертоносной за последнее поколение
ООН: ситуация в Ливане стала самым смертоносным периодом за последнее поколение
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Нынешняя ситуация в Ливане уже стала самым смертоносным периодом в стране за последнее поколение, запасы лекарств практически истощились, заявил на брифинге в Женеве координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза.
"Мы являемся свидетелями самого смертоносного периода в Ливане за последнее поколение, и многие выражают опасения, что это только начало. События прошлой недели, в том числе взрывы коммуникационных устройств, привели к тому, что запасы медикаментов практически истощились. В связи с недавним обострением ситуации и загруженностью больниц, система здравоохранения борется с ограниченными ресурсами, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказал он.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах
" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля
. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.