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Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совбез ООН, сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:48
2024-09-27T00:48
2024-09-27T00:48
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совбез ООН, сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. "Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо вернуться к разуму. Это требует сотрудничества, смелости, следования правилам", - сказал Мишель, выступая на заседании Генассамблеи ООН. По его мнению, "СБ ООН все больше становиться живым мертвецом" из-за права вето. "СБ ООН должен освободиться от права вето в его нынешней форме", - полагает Мишель. Глава Евросовета указал, что Африка и Латинская Америка должны быть представлены в Совбезе ООН. Кроме того, региональные организации должны быть наделены консультативными функциями и участвовать в принятии решений, полагает он.
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африка, латинская америка, шарль мишель, оон, евросовет, совет безопасности оон, в мире
Африка, Латинская Америка, Шарль Мишель, ООН, Евросовет, Совет Безопасности ООН, В мире
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН
Глава Евросовета Мишель призвал реформировать СБ ООН, чтобы сохранить мир