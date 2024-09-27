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Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН - РИА Новости, 27.09.2024
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00:48 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/oon-1974965827.html
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совбез ООН, сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:48
2024-09-27T00:48
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совбез ООН, сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. "Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо вернуться к разуму. Это требует сотрудничества, смелости, следования правилам", - сказал Мишель, выступая на заседании Генассамблеи ООН. По его мнению, "СБ ООН все больше становиться живым мертвецом" из-за права вето. "СБ ООН должен освободиться от права вето в его нынешней форме", - полагает Мишель. Глава Евросовета указал, что Африка и Латинская Америка должны быть представлены в Совбезе ООН. Кроме того, региональные организации должны быть наделены консультативными функциями и участвовать в принятии решений, полагает он.
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Африка, Латинская Америка, Шарль Мишель, ООН, Евросовет, Совет Безопасности ООН, В мире
Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН

Глава Евросовета Мишель призвал реформировать СБ ООН, чтобы сохранить мир

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совбез ООН, сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны.
«
"Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо вернуться к разуму. Это требует сотрудничества, смелости, следования правилам", - сказал Мишель, выступая на заседании Генассамблеи ООН.
По его мнению, "СБ ООН все больше становиться живым мертвецом" из-за права вето. "СБ ООН должен освободиться от права вето в его нынешней форме", - полагает Мишель.
Глава Евросовета указал, что Африка и Латинская Америка должны быть представлены в Совбезе ООН. Кроме того, региональные организации должны быть наделены консультативными функциями и участвовать в принятии решений, полагает он.
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АфрикаЛатинская АмерикаШарль МишельООНЕвросоветСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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