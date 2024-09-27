https://ria.ru/20240927/novgorod-1975153968.html

Меры противодействия терроризму обсуждают на конференции в Нижнем Новгороде

Меры противодействия терроризму обсуждают на конференции в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 27.09.2024

Меры противодействия терроризму обсуждают на конференции в Нижнем Новгороде

Всероссийская научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности" открылась в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:32

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

россия

кирилл кабанов

национальный антикоррупционный комитет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности" открылась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. В мероприятии принимают участие более 300 человек из разных регионов России – ученые, представители органов власти, практики в сфере безопасности. Организатором конференции выступило правительство Нижегородской области совместно с Домом народного единства. Как отметил на открытии конференции заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, регион традиционно является площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма. "С учётом новых реалий в повестку конференции вынесены вопросы национальной безопасности. Мы видим усиление процессов незаконной миграции, что влияет на развитие государств, их внутреннюю и внешнюю политику, на изменение социокультурных, экономических условий, на процессы сохранения национальной безопасности, особенно в условиях проведения спецоперации. Только все вместе — во взаимодействии власти, силовых структур, правоохранителей, научного экспертного сообщества - мы можем определить слабые места в системе антиэкстремистских и антитеррористических мер и предложить алгоритмы решения существующих проблем", — сказал Гнеушев. Среди обсуждаемых тем - необходимость мониторинга цифрового пространства Рунета и регулирования происходящих деструктивных процессов. "Мы должны говорить на тему миграционного аспекта национальной безопасности, говорить публично - с экспертами, гражданами, специалистами. Тот факт, что Нижегородская область в таком открытом формате проводит обсуждение - это огромный плюс и очень правильный подход", - отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов Участникам конференции представили методическое пособие "Миграционные риски национальной безопасности России", которое включает в себя нормативно-правовую базу в области миграционной политики, справочник организаций, официально признанных российским законодательством террористическими и экстремистскими. Материалы помогут в работе органов власти, учреждений системы образования, других специалистов.

нижегородская область

нижний новгород

россия

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нижегородская область, нижний новгород, россия, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет