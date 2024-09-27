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Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России - РИА Новости, 27.09.2024
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10:44 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/neft-1975009463.html
Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России
Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России - РИА Новости, 27.09.2024
Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России
Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:44
2024-09-27T10:44
экономика
цены на нефть
россия
арктика
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. "У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы - это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем - это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа - это - при тех объемах, что мы сейчас добываем - более 130 лет", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, арктика, москва, сергей цивилев
Экономика, Цены на нефть, Россия, Арктика, Москва, Сергей Цивилев
Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России

Цивилев: запасов нефти на морском шельфе в России хватит на 130 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.
"У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы - это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем - это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа - это - при тех объемах, что мы сейчас добываем - более 130 лет", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАрктикаМоскваСергей Цивилев
 
 
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