https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html

Новак рассказал о росте добычи нефти

Новак рассказал о росте добычи нефти - РИА Новости, 27.09.2024

Новак рассказал о росте добычи нефти

Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:35

2024-09-27T09:35

2024-09-27T09:40

экономика

россия

москва

александр новак

опек

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше". Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака."Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/neft-1974985834.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, александр новак, опек