https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html
Новак рассказал о росте добычи нефти
Новак рассказал о росте добычи нефти - РИА Новости, 27.09.2024
Новак рассказал о росте добычи нефти
Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:35
2024-09-27T09:35
2024-09-27T09:40
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше". Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака."Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, александр новак, опек
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, ОПЕК
Новак рассказал о росте добычи нефти
Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн за несколько лет
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК
. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше".
Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.
Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.