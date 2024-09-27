Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о росте добычи нефти - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 27.09.2024 (обновлено: 09:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html
Новак рассказал о росте добычи нефти
Новак рассказал о росте добычи нефти - РИА Новости, 27.09.2024
Новак рассказал о росте добычи нефти
Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:35
2024-09-27T09:40
экономика
россия
москва
александр новак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/89/1521598949_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_c20ff2258ec47fa182b633b64ac4210f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше". Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака."Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/neft-1974985834.html
https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/89/1521598949_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_69c2dcc3ca2c65f2054eabdcd8a70885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, александр новак, опек
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, ОПЕК
Новак рассказал о росте добычи нефти

Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн за несколько лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий на пункте подготовки нефти
Рабочий на пункте подготовки нефти - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочий на пункте подготовки нефти . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше".
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть
Вчера, 08:49
Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.
Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ледоколы российской транспортной компании FESCO Красин и Адмирал Макаров во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
Вчера, 08:31
 
ЭкономикаРоссияМоскваАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала