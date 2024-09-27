https://ria.ru/20240927/neft-1974985998.html
"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти
"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти - РИА Новости, 27.09.2024
"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти
Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:51
2024-09-27T08:51
2024-09-27T08:51
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели. "В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки "Газпром нефти" также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году", - сказал он. Дюков считает, что ситуация на рынке топлива в стране не вызывает причин для беспокойства. "Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, москва, александр дюков, газпром
Экономика, Цены на нефть, Москва, Александр Дюков, Газпром
"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти
"Газпром нефть" за девять месяцев переработала больше нефти, чем в 2023 году
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
"В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки "Газпром нефти" также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году", - сказал он.
Дюков считает, что ситуация на рынке топлива в стране не вызывает причин для беспокойства.
"Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.