https://ria.ru/20240927/neft-1974985998.html

"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти

"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти - РИА Новости, 27.09.2024

"Газпром нефть" в 2024 году увеличила переработку нефти

Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:51

2024-09-27T08:51

2024-09-27T08:51

экономика

цены на нефть

москва

александр дюков

газпром

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели. "В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки "Газпром нефти" также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году", - сказал он. Дюков считает, что ситуация на рынке топлива в стране не вызывает причин для беспокойства. "Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html

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Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, москва, александр дюков, газпром