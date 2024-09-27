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Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть - РИА Новости, 27.09.2024
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08:49 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/neft-1974985834.html
Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть
Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть - РИА Новости, 27.09.2024
Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в кулуарах Российской энергетической недели, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:49
2024-09-27T08:49
экономика
москва
александр дюков
газпром
brent
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в кулуарах Российской энергетической недели, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на нефть, но не исключает, что цены еще могут незначительно снизиться, если мировая экономика даст сигнал о замедлении роста. Цены на нефть марки Brent в начале сентября стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Позднее котировки скорректировались вверх, к 74-75 долларам. А 26 сентября вновь устремились вниз, в район 71 доллара за баррель. "Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", - сказал Дюков журналистам. Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, он сказал: "Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html
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экономика, москва, александр дюков, газпром, brent
Экономика, Москва, Александр Дюков, Газпром, Brent
Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть

Глава "Газпром нефти" Дюков: цены на нефть могут незначительно снизиться

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в кулуарах Российской энергетической недели, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на нефть, но не исключает, что цены еще могут незначительно снизиться, если мировая экономика даст сигнал о замедлении роста.
Цены на нефть марки Brent в начале сентября стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Позднее котировки скорректировались вверх, к 74-75 долларам. А 26 сентября вновь устремились вниз, в район 71 доллара за баррель.
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"Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", - сказал Дюков журналистам.
Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, он сказал: "Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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