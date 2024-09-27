https://ria.ru/20240927/neft-1974985834.html

Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть

Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть - РИА Новости, 27.09.2024

Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в кулуарах Российской энергетической недели, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:49

2024-09-27T08:49

2024-09-27T08:49

экономика

москва

александр дюков

газпром

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572066768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_143ed067360154b29d9ca58aed331f8e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в кулуарах Российской энергетической недели, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на нефть, но не исключает, что цены еще могут незначительно снизиться, если мировая экономика даст сигнал о замедлении роста. Цены на нефть марки Brent в начале сентября стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Позднее котировки скорректировались вверх, к 74-75 долларам. А 26 сентября вновь устремились вниз, в район 71 доллара за баррель. "Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", - сказал Дюков журналистам. Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, он сказал: "Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html

https://ria.ru/20240405/neft-1938127815.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, александр дюков, газпром, brent