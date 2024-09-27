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Алексей Русских предложил включить в нацпроект инициативное бюджетирование - РИА Новости, 27.09.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
10:12 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/natsproekt-1975002598.html
Алексей Русских предложил включить в нацпроект инициативное бюджетирование
Алексей Русских предложил включить в нацпроект инициативное бюджетирование - РИА Новости, 27.09.2024
Алексей Русских предложил включить в нацпроект инициативное бюджетирование
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вышел с инициативой включить в национальный проект инициативное бюджетирование, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:12
2024-09-27T10:12
ульяновская область
алексей русских
жкх
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вышел с инициативой включить в национальный проект инициативное бюджетирование, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона принял участие в VI Всероссийской конференции "10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы". Мероприятие состоялось 26 сентября на базе министерства финансов Российской Федерации. В ходе конференции глава региона выдвинул ряд инициатив по развитию инициативного бюджетирования. По словам Русских, назрела необходимость решения вопросов регионального значения посредством внедрения инициативного бюджетирования в национальные проекты. А сформированная методика непосредственного участия жителей в отборе проектов окажет положительное влияние на повышение качества жизни людей. Регион также планирует апробировать платформу обратной связи государственных и муниципальных услуг в части проведения голосования по отбору приоритетного проекта совместно с Агентством стратегических инициатив. "В Ульяновской области не первый год реализуется программа поддержки местных инициатив. Это один из наших приоритетных региональных проектов. В его реализацию удалось вовлечь все муниципалитеты. В 2024 году финансирование программы мы увеличили в два раза по сравнению с 2023 годом. Это позволит реализовать 138 народных проектов, общая стоимость которых составит больше 240 миллионов рублей. Программа стала нашим действенным инструментом по поддержке инициатив, которые исходят от самих жителей. Региональный бюджет софинансирует проекты по благоустройству парков и скверов, ремонту домов культуры, объектов спорта и образования, установке освещения, обновлению дорог, сетей водоснабжения и другие. Особое место занимают народные инициативы по увековечиванию памяти защитников Отечества", — отметил Русских, слова которого привели в пресс-службе. Кроме того, глава региона отметил необходимость более активного вовлечения новых целевых групп в процесс инициативного бюджетирования, например, граждан пожилого возраста. В ходе мероприятия регион был отмечен благодарственным письмом министра финансов Российской Федерации "За многолетний вклад в развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240926/ulyanovsk-1974852252.html
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алексей русских, жкх, агентство стратегических инициатив (аси)
Ульяновская область, Алексей Русских, ЖКХ, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Алексей Русских предложил включить в нацпроект инициативное бюджетирование

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вышел с инициативой включить в национальный проект инициативное бюджетирование, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона принял участие в VI Всероссийской конференции "10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы". Мероприятие состоялось 26 сентября на базе министерства финансов Российской Федерации.
В ходе конференции глава региона выдвинул ряд инициатив по развитию инициативного бюджетирования. По словам Русских, назрела необходимость решения вопросов регионального значения посредством внедрения инициативного бюджетирования в национальные проекты. А сформированная методика непосредственного участия жителей в отборе проектов окажет положительное влияние на повышение качества жизни людей. Регион также планирует апробировать платформу обратной связи государственных и муниципальных услуг в части проведения голосования по отбору приоритетного проекта совместно с Агентством стратегических инициатив.
"В Ульяновской области не первый год реализуется программа поддержки местных инициатив. Это один из наших приоритетных региональных проектов. В его реализацию удалось вовлечь все муниципалитеты. В 2024 году финансирование программы мы увеличили в два раза по сравнению с 2023 годом. Это позволит реализовать 138 народных проектов, общая стоимость которых составит больше 240 миллионов рублей. Программа стала нашим действенным инструментом по поддержке инициатив, которые исходят от самих жителей. Региональный бюджет софинансирует проекты по благоустройству парков и скверов, ремонту домов культуры, объектов спорта и образования, установке освещения, обновлению дорог, сетей водоснабжения и другие. Особое место занимают народные инициативы по увековечиванию памяти защитников Отечества", — отметил Русских, слова которого привели в пресс-службе.
Кроме того, глава региона отметил необходимость более активного вовлечения новых целевых групп в процесс инициативного бюджетирования, например, граждан пожилого возраста.
В ходе мероприятия регион был отмечен благодарственным письмом министра финансов Российской Федерации "За многолетний вклад в развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации", добавили в пресс-службе.
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Ульяновская областьАлексей РусскихЖКХАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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