Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 27.09.2024 (обновлено: 16:43 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/nato-1975112319.html
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой - РИА Новости, 27.09.2024
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:29
2024-09-27T16:43
россия
финляндия
швеция
михаил шеремет
владимир путин
дмитрий киселев
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой. Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга. По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке. "Размещение у границ России ставки НАТО - опасная игра. И опасная она, прежде всего, для финских стратегов, желающих выслужиться перед натовскими боссами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в случае агрессии НАТО, у России есть высокоточное гиперзвуковое оружие ближнего и среднего радиуса действий, чтобы превратить командные штабы врагов у ее границ в руины. "Властям Финляндии стоит помнить, что штаб агрессора является приоритетной целью. Соответственно, он будет гарантированно уничтожен в первые минуты конфликта", - подчеркнул депутат. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов - у их границ появятся российские войска и системы поражения. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html
https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956634855.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, швеция, михаил шеремет, владимир путин, дмитрий киселев, нато, госдума рф
Россия, Финляндия, Швеция, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой

Депутат Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой.
Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга. По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России
Вчера, 15:18
"Размещение у границ России ставки НАТО - опасная игра. И опасная она, прежде всего, для финских стратегов, желающих выслужиться перед натовскими боссами", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в случае агрессии НАТО, у России есть высокоточное гиперзвуковое оружие ближнего и среднего радиуса действий, чтобы превратить командные штабы врагов у ее границ в руины.
"Властям Финляндии стоит помнить, что штаб агрессора является приоритетной целью. Соответственно, он будет гарантированно уничтожен в первые минуты конфликта", - подчеркнул депутат.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов - у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам
1 июля, 14:30
 
РоссияФинляндияШвецияМихаил ШереметВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала