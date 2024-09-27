https://ria.ru/20240927/nato-1975112319.html

В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой

В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой - РИА Новости, 27.09.2024

В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:29

2024-09-27T16:29

2024-09-27T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал размещение ставки НАТО у российских границ опасной игрой. Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга. По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке. "Размещение у границ России ставки НАТО - опасная игра. И опасная она, прежде всего, для финских стратегов, желающих выслужиться перед натовскими боссами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в случае агрессии НАТО, у России есть высокоточное гиперзвуковое оружие ближнего и среднего радиуса действий, чтобы превратить командные штабы врагов у ее границ в руины. "Властям Финляндии стоит помнить, что штаб агрессора является приоритетной целью. Соответственно, он будет гарантированно уничтожен в первые минуты конфликта", - подчеркнул депутат. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов - у их границ появятся российские войска и системы поражения. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html

https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956634855.html

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россия, финляндия, швеция, михаил шеремет, владимир путин, дмитрий киселев, нато, госдума рф