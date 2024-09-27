https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html

Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России

Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России - РИА Новости, 27.09.2024

Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России

С военной точки зрения предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО, являющийся одним из органов военного управления альянса, вблизи с границей России... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:18

2024-09-27T15:18

2024-09-27T15:21

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С военной точки зрения предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО, являющийся одним из органов военного управления альянса, вблизи с границей России выглядит глупым и преследует своей целью еще больше испортить отношения с РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Это предложение финского военного ведомства выглядит глупым, так как в случае начала боевых действий с Россией штаб сухопутных войск НАТО станет объектом для нанесения первоочередного удара, и, собственно, все командование, даже если оно будет располагаться в защищенном бункере, будет уничтожено", - сказал аналитик. По мнению Коротченко, в озвученном предложении минобороны Финляндии присутствует подоплека политического, а также русофобского характера. "Для нас совсем не новость, что финские политики пытаются в очередной раз попытаться "укусить" Россию, показать свое негативное отношение к ней", - отметил собеседник. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО соотношение сил на Северо-Западе приобрело для РФ неблагоприятную конфигурацию. "Во многом поэтому был воссоздан Ленинградский военный округ, в круг задач которого входит, в том числе, планирование операций против Финляндии как члена НАТО", - подчеркнул Коротченко. Ранее на сайте минобороны Финляндии было опубликовано предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у границы с Россией. По информации финского телеканала MTV, предложение военного ведомства северо-западного соседа РФ уже утверждено.

https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html

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россия, финляндия, игорь коротченко, нато, в мире