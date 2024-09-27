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Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России - РИА Новости, 27.09.2024
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15:18 27.09.2024 (обновлено: 15:21 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России - РИА Новости, 27.09.2024
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России
С военной точки зрения предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО, являющийся одним из органов военного управления альянса, вблизи с границей России... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:18
2024-09-27T15:21
россия
финляндия
игорь коротченко
нато
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С военной точки зрения предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО, являющийся одним из органов военного управления альянса, вблизи с границей России выглядит глупым и преследует своей целью еще больше испортить отношения с РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Это предложение финского военного ведомства выглядит глупым, так как в случае начала боевых действий с Россией штаб сухопутных войск НАТО станет объектом для нанесения первоочередного удара, и, собственно, все командование, даже если оно будет располагаться в защищенном бункере, будет уничтожено", - сказал аналитик. По мнению Коротченко, в озвученном предложении минобороны Финляндии присутствует подоплека политического, а также русофобского характера. "Для нас совсем не новость, что финские политики пытаются в очередной раз попытаться "укусить" Россию, показать свое негативное отношение к ней", - отметил собеседник. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО соотношение сил на Северо-Западе приобрело для РФ неблагоприятную конфигурацию. "Во многом поэтому был воссоздан Ленинградский военный округ, в круг задач которого входит, в том числе, планирование операций против Финляндии как члена НАТО", - подчеркнул Коротченко. Ранее на сайте минобороны Финляндии было опубликовано предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у границы с Россией. По информации финского телеканала MTV, предложение военного ведомства северо-западного соседа РФ уже утверждено.
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
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россия, финляндия, игорь коротченко, нато, в мире
Россия, Финляндия, Игорь Коротченко, НАТО, В мире
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России

Коротченко назвал идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы РФ глупой

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С военной точки зрения предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО, являющийся одним из органов военного управления альянса, вблизи с границей России выглядит глупым и преследует своей целью еще больше испортить отношения с РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Это предложение финского военного ведомства выглядит глупым, так как в случае начала боевых действий с Россией штаб сухопутных войск НАТО станет объектом для нанесения первоочередного удара, и, собственно, все командование, даже если оно будет располагаться в защищенном бункере, будет уничтожено", - сказал аналитик.
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По мнению Коротченко, в озвученном предложении минобороны Финляндии присутствует подоплека политического, а также русофобского характера. "Для нас совсем не новость, что финские политики пытаются в очередной раз попытаться "укусить" Россию, показать свое негативное отношение к ней", - отметил собеседник.
Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО соотношение сил на Северо-Западе приобрело для РФ неблагоприятную конфигурацию.
"Во многом поэтому был воссоздан Ленинградский военный округ, в круг задач которого входит, в том числе, планирование операций против Финляндии как члена НАТО", - подчеркнул Коротченко.
Ранее на сайте минобороны Финляндии было опубликовано предложение разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у границы с Россией.
По информации финского телеканала MTV, предложение военного ведомства северо-западного соседа РФ уже утверждено.
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