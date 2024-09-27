https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html

В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками

В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками - РИА Новости, 27.09.2024

В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками

Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:01

2024-09-27T17:01

2024-09-27T17:01

происшествия

челябинск

россия

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, сожители приобрели для сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража в Ленинском районе Челябинска их задержали сотрудники полиции, в последующем обнаруживших у заклдачиков 44 свертка. "В следственном отделе по Ленинскому району Челябинска регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции города Челябинска и его 25-летней сожительницы… Фигурантам предъявлено обвинение, судом по ходатайствам следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), уточняется в сообщении. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, отмечает СУСК.

https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html

https://ria.ru/20240718/torgovlya-1960516550.html

челябинск

россия

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)