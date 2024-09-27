В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками
В Челябинске участкового и его подругу задержали с 44 свертками с наркотиками
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, сожители приобрели для сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража в Ленинском районе Челябинска их задержали сотрудники полиции, в последующем обнаруживших у заклдачиков 44 свертка.
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"В следственном отделе по Ленинскому району Челябинска регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции города Челябинска и его 25-летней сожительницы… Фигурантам предъявлено обвинение, судом по ходатайствам следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), уточняется в сообщении.
Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, отмечает СУСК.