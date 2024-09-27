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В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками - РИА Новости, 27.09.2024
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17:01 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html
В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками
В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками - РИА Новости, 27.09.2024
В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками
Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:01
2024-09-27T17:01
происшествия
челябинск
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, сожители приобрели для сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража в Ленинском районе Челябинска их задержали сотрудники полиции, в последующем обнаруживших у заклдачиков 44 свертка. "В следственном отделе по Ленинскому району Челябинска регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции города Челябинска и его 25-летней сожительницы… Фигурантам предъявлено обвинение, судом по ходатайствам следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), уточняется в сообщении. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html
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челябинск
россия
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происшествия, челябинск, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками

В Челябинске участкового и его подругу задержали с 44 свертками с наркотиками

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Участковый полиции в Челябинске и его пассия задержаны при размещении в тайниках наркотиков, возбуждено уголовное дело, оба помещены под стражу, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, сожители приобрели для сбыта наркотическое средство. При размещении наркотиков в тайниках около металлического гаража в Ленинском районе Челябинска их задержали сотрудники полиции, в последующем обнаруживших у заклдачиков 44 свертка.
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"В следственном отделе по Ленинскому району Челябинска регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции города Челябинска и его 25-летней сожительницы… Фигурантам предъявлено обвинение, судом по ходатайствам следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), уточняется в сообщении.
Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, отмечает СУСК.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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