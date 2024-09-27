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В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024
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02:19 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/nalogi-1974968754.html
В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году
В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2024
В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году
От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:19
2024-09-27T02:19
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луганская народная республика
светлана бессараб
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб ("Единая Россия"). "Статьей 407 Налогового кодекса РФ установлены категории граждан, имеющих право на налоговые льготы. Это участники специальной военной операции, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании или добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска нацгвардии РФ, либо подписавшие контракт с организациями, содействующими ВС РФ... члены семей перечисленных категорий... Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома", - сказала она. Парламентарий уточнила, что к членам семей относятся несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, которые учатся в образовательных организациях очно, а также иждивенцы. Льгота применяется за налоговые периоды с 2022 года. Кроме того, налоговая льгота распространяется на граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, лиц, выполняющих задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в период проведения спецоперации, добавила Бессараб. "Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: помещение или сооружение, используемых в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, на период такого их использования, хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, гараж или машино-место", - пояснила депутат ГД. Также право на преференции, согласно Налоговому кодексу РФ, имеют Герои СССР и России, а также лица, имеющие ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники Гражданской войны, Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите страны. Также имеют право на льготы члены семьи военнослужащих, потерявшие кормильца, пенсионеры, родители и супруги военных и госслужащих, погибших при исполнении, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и аварии на химкомбинате "Маяк", участники испытаний ядерного и термоядерного оружия. На преференции могут рассчитывать в том числе физлица, имеющие хозстроения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые размещены на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного и дачного хозяйства, а также огородничества или ИЖС, заключила Бессараб.
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россия, украина, луганская народная республика, светлана бессараб, единая россия, госдума рф
Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Светлана Бессараб, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году

Депутат Бессараб: от уплаты налога в 2024 году освобождены участники СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб ("Единая Россия").
"Статьей 407 Налогового кодекса РФ установлены категории граждан, имеющих право на налоговые льготы. Это участники специальной военной операции, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании или добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска нацгвардии РФ, либо подписавшие контракт с организациями, содействующими ВС РФ... члены семей перечисленных категорий... Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома", - сказала она.
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Парламентарий уточнила, что к членам семей относятся несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, которые учатся в образовательных организациях очно, а также иждивенцы. Льгота применяется за налоговые периоды с 2022 года.
Кроме того, налоговая льгота распространяется на граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, лиц, выполняющих задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в период проведения спецоперации, добавила Бессараб.
"Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: помещение или сооружение, используемых в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, на период такого их использования, хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, гараж или машино-место", - пояснила депутат ГД.
Также право на преференции, согласно Налоговому кодексу РФ, имеют Герои СССР и России, а также лица, имеющие ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники Гражданской войны, Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите страны. Также имеют право на льготы члены семьи военнослужащих, потерявшие кормильца, пенсионеры, родители и супруги военных и госслужащих, погибших при исполнении, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и аварии на химкомбинате "Маяк", участники испытаний ядерного и термоядерного оружия. На преференции могут рассчитывать в том числе физлица, имеющие хозстроения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые размещены на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного и дачного хозяйства, а также огородничества или ИЖС, заключила Бессараб.
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