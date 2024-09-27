Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/naemnik-1975076995.html
Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц
Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц - РИА Новости, 27.09.2024
Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц
Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:19
2024-09-27T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
изюм (город)
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявил прокурор на заседании суда, где присутствовал корреспондент РИА Новости. Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, США, гражданин этой страны, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года. "В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации. Его участие в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения", - заявила прокурор.Далее она описала конкретное деяние американца, которое было сочтено уголовно наказуемым в России наемничеством. "25 февраля Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм - войсковая часть подведомственна минобороны Украины. По контракту Хаббард должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США в месяц. Позднее Хаббард прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием", - указала представитель Генпрокуратуры. Хаббард нес службу, принимал участие в вооруженном конфликте, подчеркнула обвинитель, однако 2 апреля 2022 года был задержан российским военнослужащим. Подробности этого события не раскрывались. По статье УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html
https://ria.ru/20240923/svo-1974167858.html
сша
украина
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, изюм (город), московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Изюм (город), Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц

Прокурор: обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявил прокурор на заседании суда, где присутствовал корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, США, гражданин этой страны, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
25 сентября, 13:06
"В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации. Его участие в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения", - заявила прокурор.
Далее она описала конкретное деяние американца, которое было сочтено уголовно наказуемым в России наемничеством.
"25 февраля Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм - войсковая часть подведомственна минобороны Украины. По контракту Хаббард должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США в месяц. Позднее Хаббард прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием", - указала представитель Генпрокуратуры.
Хаббард нес службу, принимал участие в вооруженном конфликте, подчеркнула обвинитель, однако 2 апреля 2022 года был задержан российским военнослужащим. Подробности этого события не раскрывались.
По статье УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Роберт Диган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ
23 сентября, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИзюм (город)Московский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала