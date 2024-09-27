Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц
Прокурор: обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц
Форма украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявил прокурор на заседании суда, где присутствовал корреспондент РИА Новости.
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"В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации. Его участие в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения", - заявила прокурор.
Далее она описала конкретное деяние американца, которое было сочтено уголовно наказуемым в России наемничеством.
"25 февраля Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм - войсковая часть подведомственна минобороны Украины. По контракту Хаббард должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США в месяц. Позднее Хаббард прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием", - указала представитель Генпрокуратуры.
Хаббард нес службу, принимал участие в вооруженном конфликте, подчеркнула обвинитель, однако 2 апреля 2022 года был задержан российским военнослужащим. Подробности этого события не раскрывались.
По статье УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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