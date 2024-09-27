https://ria.ru/20240927/naemnik-1975076995.html

Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц

Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц - РИА Новости, 27.09.2024

Обвиняемый в наемничестве американец получал тысячу долларов в месяц

Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:19

2024-09-27T15:19

2024-09-27T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

изюм (город)

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в рядах украинских вооруженных сил в конфликте с Россией, получал тысячу долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявил прокурор на заседании суда, где присутствовал корреспондент РИА Новости. Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, США, гражданин этой страны, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года. "В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации. Его участие в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения", - заявила прокурор.Далее она описала конкретное деяние американца, которое было сочтено уголовно наказуемым в России наемничеством. "25 февраля Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм - войсковая часть подведомственна минобороны Украины. По контракту Хаббард должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США в месяц. Позднее Хаббард прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием", - указала представитель Генпрокуратуры. Хаббард нес службу, принимал участие в вооруженном конфликте, подчеркнула обвинитель, однако 2 апреля 2022 года был задержан российским военнослужащим. Подробности этого события не раскрывались. По статье УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html

https://ria.ru/20240923/svo-1974167858.html

сша

украина

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, изюм (город), московский городской суд, генеральная прокуратура рф