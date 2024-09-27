https://ria.ru/20240927/myanma-1975108874.html

Власти Мьянмы предложили вооруженной оппозиции переговоры

Власти Мьянмы предложили вооруженной оппозиции переговоры - РИА Новости, 27.09.2024

Власти Мьянмы предложили вооруженной оппозиции переговоры

Государственный административный совет (ГАС) Мьянмы предложил всем вооруженным оппозиционным группам страны вступить в переговоры с властями и принять участие... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:17

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БАНГКОК, 27 сен - РИА Новости. Государственный административный совет (ГАС) Мьянмы предложил всем вооруженным оппозиционным группам страны вступить в переговоры с властями и принять участие во всеобщих выборах. Об этом говорится в специальном заявлении ГАС, опубликованном в государственных СМИ Мьянмы. "Мы призываем этнические вооруженные группы, террористические повстанческие группы и террористические группы "народных сил обороны", которые борются против государства, отказаться от террористической деятельности и вступить в переговоры с нами для решения политических проблем политическим путем", - говорится в заявлении. "Вооруженным и террористическим группам следует встать на путь партийной политики и выборов, чтобы обеспечить прочный мир и развитие страны", - заявили военные власти, подчеркнув, что человеческим ресурсам страны и объектам основной инфраструктуры был нанесен огромный ущерб, жизни многих людей были потеряны, а стабильность и развитие страны "оказались заблокированы" в результате текущего вооруженного конфликта. Военные вернулись к власти в Мьянме в феврале 2021 года, после 10-летнего перерыва, использовав конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности страны. Руководство вооруженных сил обвинило правившую тогда партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке результатов выборов, арестовали гражданских лидеров и ввели в действие режим чрезвычайной ситуации, неоднократно продленный с того времени и действующий в настоящее время. Переход власти к военным вызвал массовое протестное движение сторонников НЛД, которое было жестко подавлено полицией и военными, после чего часть оппозиционеров перешла от уличных протестов к вооруженной борьбе, создав вооруженные отряды "народных сил обороны", которые используют в конфликте с правительством партизанскую тактику и нападения на местные административные органы, включая убийства чиновников и взрывы самодельных взрывных устройств в административных зданиях. Наряду с политической оппозицией после перехода власти к военным активизировались и этнические вооруженные формирования, ранее участвовавшие в гражданской войне в Мьянме (в то время Бирме), которая длилась с 1949 года по середину 1990-х годов. Этнические "армии" воевали в этой войне против центрального правительства страны, которое с 1962 по 2011 было военным. В результате договоренностей о координации действий между политической вооруженной оппозицией и этническими повстанцами в 2022 - 2024 годах в Мьянме произошла дальнейшая эскалация конфликта. В 2024 году военные власти Мьянмы объявили о готовности провести в 2025 году всеобщие выборы на основе многопартийной системы и передать власть сформированному по их результатам гражданскому правительству.

https://ria.ru/20240804/myanma-1963937442.html

https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, бирма