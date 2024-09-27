https://ria.ru/20240927/moskva-1975179115.html

В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев

В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев - РИА Новости, 27.09.2024

В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев

Порывы ветра в Москве в пятницу могут достигать 17 метров в секунду, зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:12

2024-09-27T21:12

2024-09-27T21:12

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Порывы ветра в Москве в пятницу могут достигать 17 метров в секунду, зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метро в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сильный ветер сохранится в ближайшие часы и в предстоящие выходные. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240708/veter-1958324775.html

москва

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городское хозяйство москвы, москва, происшествия