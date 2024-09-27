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В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев
В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев - РИА Новости, 27.09.2024
В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев
Порывы ветра в Москве в пятницу могут достигать 17 метров в секунду, зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:12
2024-09-27T21:12
2024-09-27T21:12
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Порывы ветра в Москве в пятницу могут достигать 17 метров в секунду, зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метро в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сильный ветер сохранится в ближайшие часы и в предстоящие выходные. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
В Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев
Порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду