Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html
Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера
Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера - РИА Новости, 27.09.2024
Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера
Суд в Москве арестовал мужчину, который до смерти избил фитнес-тренера, потому что приревновал к нему свою возлюбленную, сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:29
2024-09-27T16:29
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который до смерти избил фитнес-тренера, потому что приревновал к нему свою возлюбленную, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Фигуранту по делу о нанесении тяжких телесных повреждений фитнес-тренеру избрана мера пресечения. Постановлением Головинского районного суда города Москвы Волкову Даниилу Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 25 ноября", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы столичного главка СК РФ, 23 сентября мужчина в квартире дома на Вокзальном переулке в Москве избил знакомого, из-за чего последний был госпитализирован, а спустя непродолжительное время скончался. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приревновал свою возлюбленную к потерпевшему и решил поквитаться. В пресс-службе добавили, что мужчине уже предъявлено обвинение, на допросе он признал вину. Кроме того, с ним проведена проверка показаний на месте.
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера

В Москве арестовали мужчину, до смерти избившего фитнес-тренера из-за ревности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который до смерти избил фитнес-тренера, потому что приревновал к нему свою возлюбленную, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Фигуранту по делу о нанесении тяжких телесных повреждений фитнес-тренеру избрана мера пресечения. Постановлением Головинского районного суда города Москвы Волкову Даниилу Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 25 ноября", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку
24 сентября, 08:17
По данным пресс-службы столичного главка СК РФ, 23 сентября мужчина в квартире дома на Вокзальном переулке в Москве избил знакомого, из-за чего последний был госпитализирован, а спустя непродолжительное время скончался.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приревновал свою возлюбленную к потерпевшему и решил поквитаться.
В пресс-службе добавили, что мужчине уже предъявлено обвинение, на допросе он признал вину. Кроме того, с ним проведена проверка показаний на месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Нижнем Новгороде женщина убила мужа за упреки в маленькой зарплате
26 сентября, 14:57
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала