https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html

Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера

Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера - РИА Новости, 27.09.2024

Суд арестовал ревнивого москвича, до смерти избившего фитнес-тренера

Суд в Москве арестовал мужчину, который до смерти избил фитнес-тренера, потому что приревновал к нему свою возлюбленную, сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:29

2024-09-27T16:29

2024-09-27T16:29

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который до смерти избил фитнес-тренера, потому что приревновал к нему свою возлюбленную, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Фигуранту по делу о нанесении тяжких телесных повреждений фитнес-тренеру избрана мера пресечения. Постановлением Головинского районного суда города Москвы Волкову Даниилу Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 25 ноября", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы столичного главка СК РФ, 23 сентября мужчина в квартире дома на Вокзальном переулке в Москве избил знакомого, из-за чего последний был госпитализирован, а спустя непродолжительное время скончался. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приревновал свою возлюбленную к потерпевшему и решил поквитаться. В пресс-службе добавили, что мужчине уже предъявлено обвинение, на допросе он признал вину. Кроме того, с ним проведена проверка показаний на месте.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)