https://ria.ru/20240927/moskva-1974910444.html

Москва презентовала исследование климатической повестки городов России

Москва презентовала исследование климатической повестки городов России - РИА Новости, 27.09.2024

Москва презентовала исследование климатической повестки городов России

В Москве подготовили аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий, позволяющий проводить самодиагностику городов в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:38

2024-09-27T11:38

2024-09-27T11:41

москва

мария багреева

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Москве подготовили аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий, позволяющий проводить самодиагностику городов в области сокращения выбросов углекислого газа, повышения качества жизни людей и противодействия изменениям климата, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек", - отметила она.По словам Багреевой, исследование подготовило правительство столицы. Оно позволяет городам оценить усилия по воплощению климатической повестки. Благодаря ему можно выявить сильные и слабые стороны мер по данному вопросу.В исследовании оценили работу 36 крупных российских городов. В критерии вошли производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.По результатам работы подготовили городские профили, демонстрирующие результаты по пяти направлениям. Лидерами среди городов-миллионников стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург. Кроме того, были определены лучшие среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Ими стали Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.Мария Багреева добавила, что Москва – лидер среди российских городов по многим вопросам внедрения принципов и инструментов устойчивого развития.

https://ria.ru/20240926/bagreeva-1974724615.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева