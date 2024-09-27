https://ria.ru/20240927/moskva-1974910444.html
Москва презентовала исследование климатической повестки городов России
Москва презентовала исследование климатической повестки городов России - РИА Новости, 27.09.2024
Москва презентовала исследование климатической повестки городов России
В Москве подготовили аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий, позволяющий проводить самодиагностику городов в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:38
2024-09-27T11:38
2024-09-27T11:41
москва
мария багреева
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Москве подготовили аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий, позволяющий проводить самодиагностику городов в области сокращения выбросов углекислого газа, повышения качества жизни людей и противодействия изменениям климата, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек", - отметила она.По словам Багреевой, исследование подготовило правительство столицы. Оно позволяет городам оценить усилия по воплощению климатической повестки. Благодаря ему можно выявить сильные и слабые стороны мер по данному вопросу.В исследовании оценили работу 36 крупных российских городов. В критерии вошли производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.По результатам работы подготовили городские профили, демонстрирующие результаты по пяти направлениям. Лидерами среди городов-миллионников стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург. Кроме того, были определены лучшие среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Ими стали Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.Мария Багреева добавила, что Москва – лидер среди российских городов по многим вопросам внедрения принципов и инструментов устойчивого развития.
https://ria.ru/20240926/bagreeva-1974724615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Москве подготовили аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий, позволяющий проводить самодиагностику городов в области сокращения выбросов углекислого газа, повышения качества жизни людей и противодействия изменениям климата, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек", - отметила она.
По словам Багреевой, исследование подготовило правительство столицы. Оно позволяет городам оценить усилия по воплощению климатической повестки. Благодаря ему можно выявить сильные и слабые стороны мер по данному вопросу.
В исследовании оценили работу 36 крупных российских городов. В критерии вошли производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.
По результатам работы подготовили городские профили, демонстрирующие результаты по пяти направлениям. Лидерами среди городов-миллионников стали Москва, Санкт-Петербург
, Нижний Новгород
, Пермь
и Екатеринбург
. Кроме того, были определены лучшие среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Ими стали Балашиха
, Ижевск
, Набережные Челны
, Ставрополь
и Тюмень
.
Мария Багреева добавила, что Москва – лидер среди российских городов по многим вопросам внедрения принципов и инструментов устойчивого развития.