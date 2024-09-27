https://ria.ru/20240927/moshenniki-1974976173.html

Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой

Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой - РИА Новости, 27.09.2024

Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой

Россияне, ищущие дистанционную работу, часто сталкиваются с мошенниками и недобросовестными работодателями: некоторые вакансии содержат ссылки на фишинговые... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T05:57

2024-09-27T05:57

2024-09-27T05:57

роскачество

skype

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне, ищущие дистанционную работу, часто сталкиваются с мошенниками и недобросовестными работодателями: некоторые вакансии содержат ссылки на фишинговые сайты, а "сервисы-гаранты" позволяют не платить зарплату, рассказали РИА Новости эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. "Самая распространенная и простая мошенническая схема выглядит следующим образом: вы видите объявление о работе, к которому прикреплена ссылка. Фальшивый работодатель просит заполнить данные по ней, чтобы якобы получить о вас дополнительную информацию или направить вам тестовое задание. Однако эта ссылка ведет на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники получают доступ к личным данным жертвы и паролям от различных аккаунтов", - сообщили эксперты. Украсть личную информацию злоумышленники могут и через онлайн-собеседования на платформах Zoom или Skype, отметили в Роскачестве. Сообщается, что запросив демонстрацию экрана, мошенники просят зайти в приложения банков, а затем, используя записанные конфиденциальные данные, крадут деньги со счетов. Похожим способом, обещая получение зарплаты с первого дня трудовой занятости, мошенники запрашивают персональную информацию для привязки корпоративной сим-карты к банковскому аккаунту, после чего выводят средства с указанного счета. Запрос на оформление "специальной" банковской карты после собеседования также используется злоумышленниками для обмана ищущих работу, подчеркивают эксперты. После перехода на страницу банка и заполнения заявки на карту сайт требует взнос за обслуживание и оформление, а после перевода работодатель внезапно исчезает, получив выгоду от партнерской программы с банком. Другой частой схемой является предложение легкой работы, например расшифровки и набора текста из аудиокниг и отчетов за щедрое денежное вознаграждение. По словам экспертов, потенциальным работникам предлагают зарегистрироваться на фальшивом интернет-ресурсе для фрилансеров, а чтобы приступить к заданию, требуют денежный взнос в личном кабинете либо напрямую на карту работодателю. После перечисления денег мошенники исчезают вместе с возможностью вернуть средства. В Роскачестве сообщили, что также злоумышленники могут предложить сотрудничество через сервис-гарант для "безопасных" сделок. После загрузки работы на сервис, заказчик пропадает, оставляя исполнителя без обещанной оплаты. Требование пройти обязательное платное обучение с "гарантированным" трудоустройством тоже является разновидностью обманной схемы. Однако после прохождения курса в штат не оформляют: работодатель либо обвиняет исполнителя в том, что он не справился с обучением, либо блокирует контакт.

https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html

https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, skype