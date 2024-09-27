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Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой - РИА Новости, 27.09.2024
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05:57 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/moshenniki-1974976173.html
Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой
Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой - РИА Новости, 27.09.2024
Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой
Россияне, ищущие дистанционную работу, часто сталкиваются с мошенниками и недобросовестными работодателями: некоторые вакансии содержат ссылки на фишинговые... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:57
2024-09-27T05:57
роскачество
skype
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне, ищущие дистанционную работу, часто сталкиваются с мошенниками и недобросовестными работодателями: некоторые вакансии содержат ссылки на фишинговые сайты, а "сервисы-гаранты" позволяют не платить зарплату, рассказали РИА Новости эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. "Самая распространенная и простая мошенническая схема выглядит следующим образом: вы видите объявление о работе, к которому прикреплена ссылка. Фальшивый работодатель просит заполнить данные по ней, чтобы якобы получить о вас дополнительную информацию или направить вам тестовое задание. Однако эта ссылка ведет на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники получают доступ к личным данным жертвы и паролям от различных аккаунтов", - сообщили эксперты. Украсть личную информацию злоумышленники могут и через онлайн-собеседования на платформах Zoom или Skype, отметили в Роскачестве. Сообщается, что запросив демонстрацию экрана, мошенники просят зайти в приложения банков, а затем, используя записанные конфиденциальные данные, крадут деньги со счетов. Похожим способом, обещая получение зарплаты с первого дня трудовой занятости, мошенники запрашивают персональную информацию для привязки корпоративной сим-карты к банковскому аккаунту, после чего выводят средства с указанного счета. Запрос на оформление "специальной" банковской карты после собеседования также используется злоумышленниками для обмана ищущих работу, подчеркивают эксперты. После перехода на страницу банка и заполнения заявки на карту сайт требует взнос за обслуживание и оформление, а после перевода работодатель внезапно исчезает, получив выгоду от партнерской программы с банком. Другой частой схемой является предложение легкой работы, например расшифровки и набора текста из аудиокниг и отчетов за щедрое денежное вознаграждение. По словам экспертов, потенциальным работникам предлагают зарегистрироваться на фальшивом интернет-ресурсе для фрилансеров, а чтобы приступить к заданию, требуют денежный взнос в личном кабинете либо напрямую на карту работодателю. После перечисления денег мошенники исчезают вместе с возможностью вернуть средства. В Роскачестве сообщили, что также злоумышленники могут предложить сотрудничество через сервис-гарант для "безопасных" сделок. После загрузки работы на сервис, заказчик пропадает, оставляя исполнителя без обещанной оплаты. Требование пройти обязательное платное обучение с "гарантированным" трудоустройством тоже является разновидностью обманной схемы. Однако после прохождения курса в штат не оформляют: работодатель либо обвиняет исполнителя в том, что он не справился с обучением, либо блокирует контакт.
https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html
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роскачество, skype
Роскачество, Skype
Роскачество назвало семь частых мошеннических схем с удаленной работой

Роскачество: ищущие "удаленку" россияне часто сталкиваются с мошенничеством

© Depositphotos.com / pressmasterУставший сотрудник в офисе
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / pressmaster
Уставший сотрудник в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне, ищущие дистанционную работу, часто сталкиваются с мошенниками и недобросовестными работодателями: некоторые вакансии содержат ссылки на фишинговые сайты, а "сервисы-гаранты" позволяют не платить зарплату, рассказали РИА Новости эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
"Самая распространенная и простая мошенническая схема выглядит следующим образом: вы видите объявление о работе, к которому прикреплена ссылка. Фальшивый работодатель просит заполнить данные по ней, чтобы якобы получить о вас дополнительную информацию или направить вам тестовое задание. Однако эта ссылка ведет на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники получают доступ к личным данным жертвы и паролям от различных аккаунтов", - сообщили эксперты.
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Украсть личную информацию злоумышленники могут и через онлайн-собеседования на платформах Zoom или Skype, отметили в Роскачестве. Сообщается, что запросив демонстрацию экрана, мошенники просят зайти в приложения банков, а затем, используя записанные конфиденциальные данные, крадут деньги со счетов. Похожим способом, обещая получение зарплаты с первого дня трудовой занятости, мошенники запрашивают персональную информацию для привязки корпоративной сим-карты к банковскому аккаунту, после чего выводят средства с указанного счета.
Запрос на оформление "специальной" банковской карты после собеседования также используется злоумышленниками для обмана ищущих работу, подчеркивают эксперты. После перехода на страницу банка и заполнения заявки на карту сайт требует взнос за обслуживание и оформление, а после перевода работодатель внезапно исчезает, получив выгоду от партнерской программы с банком.
Другой частой схемой является предложение легкой работы, например расшифровки и набора текста из аудиокниг и отчетов за щедрое денежное вознаграждение. По словам экспертов, потенциальным работникам предлагают зарегистрироваться на фальшивом интернет-ресурсе для фрилансеров, а чтобы приступить к заданию, требуют денежный взнос в личном кабинете либо напрямую на карту работодателю. После перечисления денег мошенники исчезают вместе с возможностью вернуть средства.
В Роскачестве сообщили, что также злоумышленники могут предложить сотрудничество через сервис-гарант для "безопасных" сделок. После загрузки работы на сервис, заказчик пропадает, оставляя исполнителя без обещанной оплаты. Требование пройти обязательное платное обучение с "гарантированным" трудоустройством тоже является разновидностью обманной схемы. Однако после прохождения курса в штат не оформляют: работодатель либо обвиняет исполнителя в том, что он не справился с обучением, либо блокирует контакт.
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