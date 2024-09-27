https://ria.ru/20240927/minzdrav-1975178117.html

Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации

Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации - РИА Новости, 27.09.2024

Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации

Специалисты федеральных медицинских центров проведут телемедицинские консультации для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил помощник министра... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:00

2024-09-27T21:00

2024-09-27T21:23

взрыв на азс в махачкале

происшествия

махачкала

россия

алексей кузнецов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975155113_0:270:1014:840_1920x0_80_0_0_bf22a1aa249ba94689f8ff1f2bfd4e5d.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты федеральных медицинских центров проведут телемедицинские консультации для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС, погибли семь человек, в том числе двое детей. По сведениям Минздрава, восемь пострадавших госпитализированы, ещё троим помощь была оказана амбулаторно."Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20240927/azs-1975177271.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, россия, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)