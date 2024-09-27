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Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации
Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации - РИА Новости, 27.09.2024
Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации
Специалисты федеральных медицинских центров проведут телемедицинские консультации для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил помощник министра... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:00
2024-09-27T21:00
2024-09-27T21:23
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
россия
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты федеральных медицинских центров проведут телемедицинские консультации для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС, погибли семь человек, в том числе двое детей. По сведениям Минздрава, восемь пострадавших госпитализированы, ещё троим помощь была оказана амбулаторно."Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров",- сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20240927/azs-1975177271.html
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, россия, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Россия, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшим на АЗС будут организованы телемедицинские консультации
Пострадавшим от взрыва на АЗС будут организованы телемедицинские консультации