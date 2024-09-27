https://ria.ru/20240927/mifi-1975059642.html

НИЯУ МИФИ вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира

НИЯУ МИФИ вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира - РИА Новости, 27.09.2024

НИЯУ МИФИ вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял пятое место среди лучших вузов мира по ядерному образованию и технологиям. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:07

2024-09-27T14:07

2024-09-27T14:07

сша

россия

стэнфорд

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял пятое место среди лучших вузов мира по ядерному образованию и технологиям. Результаты исследования опубликовало международное рейтинговое агентство Round University Rankings (RUR) по предметным областям. "Российский университет НИЯУ МИФИ впервые занял 5 место среди лучших университетов мира по ядерному образованию и технологиям. Кроме того, НИЯУ МИФИ занял 39-е место в мире и 1-ое в России в предметном рейтинге по естественным наукам (RUR Natural Sciences 2024) а также 56 место в мире и 1-ое в России в предметном рейтинге по техническим наукам (RUR Technical Sciences 2024)", - отметили в пресс-службе вуза. RUR является одним из ведущих международных рейтингов университетов и публикует их с 2010 года. В публикации представлены шесть отраслевых рейтингов (гуманитарные науки; науки о жизни; медицинские науки; естественные науки; социальные науки; технические науки) и 25 предметных. В рейтинг RUR Nuclear Education and Technology 2024 вошли 337 университетов мира. Оценка проводилась по четырем основным направлениям деятельности университета: образование, наука, международная деятельность, финансовая устойчивость (всего 20 показателей). Кроме МИФИ в пятерку лучших вузов мира в сфере ядерного образования и технологий вошли: Массачусетский технологический университет (США), Стэнфорд (США), университет Цинхуа (Китай) и университет Пенсильвании (США). -0-

https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html

https://ria.ru/20231027/vuzy-1905552525.html

сша

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стэнфорд

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сша, россия, стэнфорд, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"