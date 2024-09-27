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Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста - РИА Новости, 27.09.2024
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18:46 27.09.2024 (обновлено: 19:46 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/mer-1975156920.html
Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста
Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста - РИА Новости, 27.09.2024
Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его защита намерены обжаловать законность своего ареста по уголовному делу, по мнению стороны защиты, расследованием... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:46
2024-09-27T19:46
происшествия
сочи
краснодарский край
алексей копайгородский
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его защита намерены обжаловать законность своего ареста по уголовному делу, по мнению стороны защиты, расследованием должно заниматься военное следствие, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев. "Его (Копайгородского - ред.) задержали, когда он находился на СВО… Руководство части написало соответствующие документы, что он принимает участие в боевых действиях, что он их боец, то есть, он военнослужащий, а в отношении военнослужащего решение об избрании меры пресечения должен принимать военный суд, а расследованием должно заниматься военное следствие", - сказал РИА Новости адвокат. Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Россия
Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста

Адвокат Зайцев: экс-мэр Сочи Копайгородский обжалует подсудность своего ареста

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его защита намерены обжаловать законность своего ареста по уголовному делу, по мнению стороны защиты, расследованием должно заниматься военное следствие, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев.
"Его (Копайгородского - ред.) задержали, когда он находился на СВО… Руководство части написало соответствующие документы, что он принимает участие в боевых действиях, что он их боец, то есть, он военнослужащий, а в отношении военнослужащего решение об избрании меры пресечения должен принимать военный суд, а расследованием должно заниматься военное следствие", - сказал РИА Новости адвокат.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии
25 сентября, 17:01
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
25 сентября, 23:40
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайАлексей КопайгородскийРоссия
 
 
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