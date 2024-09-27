https://ria.ru/20240927/mer-1975156920.html

Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста

Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста - РИА Новости, 27.09.2024

Экс-мэр Сочи обжалует подсудность своего ареста

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его защита намерены обжаловать законность своего ареста по уголовному делу, по мнению стороны защиты, расследованием... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:46

2024-09-27T18:46

2024-09-27T19:46

происшествия

сочи

краснодарский край

алексей копайгородский

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его защита намерены обжаловать законность своего ареста по уголовному делу, по мнению стороны защиты, расследованием должно заниматься военное следствие, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев. "Его (Копайгородского - ред.) задержали, когда он находился на СВО… Руководство части написало соответствующие документы, что он принимает участие в боевых действиях, что он их боец, то есть, он военнослужащий, а в отношении военнослужащего решение об избрании меры пресечения должен принимать военный суд, а расследованием должно заниматься военное следствие", - сказал РИА Новости адвокат. Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия