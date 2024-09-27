Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона Капустин Яр, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
"Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", — сказал Медведев.
Так он прокомментировал заявление представителей Эстонии о возможности нанести превентивный удар по России.
На прошлой неделе начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО поставила перед Таллином новую задачу в рамках подготовки страны к предполагаемому конфликту с Россией. Так, предполагается, что Эстония должна быть способна "нанести поражение" российским военным на российской территории, откуда якобы может быть совершено нападение. По его словам, Эстония получает новые комплексы вооружений для "проведения более эффективных операций, включая нанесение ударов по противнику вглубь его территории".
По словам Медведева, чем смешнее государство, тем выше гонор у его сумасшедших руководителей.
Зампред Совбеза добавил, что пятая статья Вашингтонского договора, которая подразумевает взаимную помощь стран НАТО, может, и сработает, но "государства этого уже не будет".