https://ria.ru/20240927/medvedev-1975106737.html

Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России

Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России - РИА Новости, 27.09.2024

Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России

Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:11

2024-09-27T16:11

2024-09-27T17:50

россия

эстония

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона Капустин Яр, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте"."Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", — сказал Медведев.Так он прокомментировал заявление представителей Эстонии о возможности нанести превентивный удар по России.По словам Медведева, чем смешнее государство, тем выше гонор у его сумасшедших руководителей.Зампред Совбеза добавил, что пятая статья Вашингтонского договора, которая подразумевает взаимную помощь стран НАТО, может, и сработает, но "государства этого уже не будет".

https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эстония, дмитрий медведев