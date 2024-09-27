Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 27.09.2024 (обновлено: 17:50 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/medvedev-1975106737.html
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России - РИА Новости, 27.09.2024
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:11
2024-09-27T17:50
россия
эстония
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона Капустин Яр, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте"."Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", — сказал Медведев.Так он прокомментировал заявление представителей Эстонии о возможности нанести превентивный удар по России.По словам Медведева, чем смешнее государство, тем выше гонор у его сумасшедших руководителей.Зампред Совбеза добавил, что пятая статья Вашингтонского договора, которая подразумевает взаимную помощь стран НАТО, может, и сработает, но "государства этого уже не будет".
https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, дмитрий медведев
Россия, Эстония, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России

Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории государств, которые будут ей угрожать, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона Капустин Яр, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
"Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", — сказал Медведев.
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России
18 апреля, 16:05
Так он прокомментировал заявление представителей Эстонии о возможности нанести превентивный удар по России.

На прошлой неделе начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО поставила перед Таллином новую задачу в рамках подготовки страны к предполагаемому конфликту с Россией. Так, предполагается, что Эстония должна быть способна "нанести поражение" российским военным на российской территории, откуда якобы может быть совершено нападение. По его словам, Эстония получает новые комплексы вооружений для "проведения более эффективных операций, включая нанесение ударов по противнику вглубь его территории".

По словам Медведева, чем смешнее государство, тем выше гонор у его сумасшедших руководителей.
Зампред Совбеза добавил, что пятая статья Вашингтонского договора, которая подразумевает взаимную помощь стран НАТО, может, и сработает, но "государства этого уже не будет".
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Вчера, 12:13
 
РоссияЭстонияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала