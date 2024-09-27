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После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело

После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2024

После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:01

2024-09-27T19:01

2024-09-27T19:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики… по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

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