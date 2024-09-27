https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975161408.html
После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело
После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2024
После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:01
2024-09-27T19:01
2024-09-27T19:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975154362_0:322:900:828_1920x0_80_0_0_bb8bbff9b916cc789fff70130a09ba54.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики… по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975154362_0:237:900:912_1920x0_80_0_0_77cad79c809537e93e3d18a8b880d4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело
После взрыва на АЗС в Махачкале завели дело о нарушений требований безопасности