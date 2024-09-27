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К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи - РИА Новости, 27.09.2024
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18:25 27.09.2024 (обновлено: 18:27 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975152619.html
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи - РИА Новости, 27.09.2024
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи
Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:25
2024-09-27T18:27
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. "Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет. Вопрос на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи

Бригады скорой помощи направлены к пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале

© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заправке в Дагестане
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона.
"Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет. Вопрос на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году
18 сентября, 06:12
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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