https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975152619.html

К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи

К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи - РИА Новости, 27.09.2024

К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи

Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:25

2024-09-27T18:25

2024-09-27T18:27

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975152052_0:357:1000:920_1920x0_80_0_0_bf41ccca1217f71447dab15efb3fa6ec.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. "Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет. Вопрос на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.

https://ria.ru/20240918/dokumenty-1973312204.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале