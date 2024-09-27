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К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи - РИА Новости, 27.09.2024
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи
Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:25
2024-09-27T18:25
2024-09-27T18:27
происшествия
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россия
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи направлены к пострадавшим при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, сообщает минздрав региона. "Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет. Вопрос на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
К пострадавшим на АЗС в Дагестане направили бригады скорой помощи
Бригады скорой помощи направлены к пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале