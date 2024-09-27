https://ria.ru/20240927/madyanov-1975083461.html

Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Романа Мадянова похоронили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2024

Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье, сообщила РИА Новости агент актера Светлана... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:27

2024-09-27T15:27

2024-09-27T15:27

культура

россия

московская область (подмосковье)

роман мадянов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье, сообщила РИА Новости агент актера Светлана Тронина. Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет. "Похоронили", - сказала собеседница агентства. Церемония прощания проходила в соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Проводить актера в последний путь пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актер Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актер Леонид Громов, актриса и режиссер Дарья Фекленко, актер и телеведущий Марат Башаров и многие другие. Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.

https://ria.ru/20240927/madyanov-1803712646.html

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россия, московская область (подмосковье), роман мадянов