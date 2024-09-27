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Романа Мадянова похоронили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:27 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/madyanov-1975083461.html
Романа Мадянова похоронили в Подмосковье
Романа Мадянова похоронили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2024
Романа Мадянова похоронили в Подмосковье
Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье, сообщила РИА Новости агент актера Светлана... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:27
2024-09-27T15:27
культура
россия
московская область (подмосковье)
роман мадянов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье, сообщила РИА Новости агент актера Светлана Тронина. Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет. "Похоронили", - сказала собеседница агентства. Церемония прощания проходила в соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Проводить актера в последний путь пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актер Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актер Леонид Громов, актриса и режиссер Дарья Фекленко, актер и телеведущий Марат Башаров и многие другие. Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20240927/madyanov-1803712646.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), роман мадянов
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Мадянов
Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Заслуженного артиста Мадянова похоронили в подмосковном селе Малахово

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктёр Роман Мадянов
Актёр Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости
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Актёр Роман Мадянов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье, сообщила РИА Новости агент актера Светлана Тронина.
Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Биография Романа Мадянова
Вчера, 12:38
"Похоронили", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания проходила в соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Проводить актера в последний путь пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актер Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актер Леонид Громов, актриса и режиссер Дарья Фекленко, актер и телеведущий Марат Башаров и многие другие.
Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
Умер Роман Мадянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

Актер Роман Мадянов

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© Леан-М, 2004-2006

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

Кадр из сериала Солдаты

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

© Леан-М, 2004-2006
2 из 12
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

Артист Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма Совсем пропащий

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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3 из 12
© РИА Новости / Денис Макаренко | Перейти в медиабанк

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

Актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Роман Мадянов, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Серебряков на фотосессии фильма Левиафан в рамках 67-го Каннского кинофестиваля

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

© РИА Новости / Денис Макаренко
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4 из 12
© Кинокомпания "Русское"

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

Кадр из сериала Склифосовский

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

© Кинокомпания "Русское"
5 из 12
© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

Кадр из фильма Штрафбат

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004
6 из 12
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанк

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

Актер Роман Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме Совсем пропащий

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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7 из 12
© Централ Партнершип

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

Кадр из фильма Легенда №17

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

© Централ Партнершип
8 из 12
© Эталон-фильм (2016)

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

Кадр из фильма Монах и бес

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

© Эталон-фильм (2016)
9 из 12
© Предоставлено пресс-службой прокатчика

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме Бессмертные

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
10 из 12
© Глобус-фильм (2023)

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

Кадр из фильма По щучьему велению

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

© Глобус-фильм (2023)
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

Актер Роман Мадянов

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 12

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

© Леан-М, 2004-2006
2 из 12

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
Перейти в медиабанк
3 из 12

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

© РИА Новости / Денис Макаренко
Перейти в медиабанк
4 из 12

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

© Кинокомпания "Русское"
5 из 12

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004
6 из 12

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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7 из 12

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

© Централ Партнершип
8 из 12

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

© Эталон-фильм (2016)
9 из 12

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
10 из 12

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

© Глобус-фильм (2023)
11 из 12

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
КультураРоссияМосковская область (Подмосковье)Роман Мадянов
 
 
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