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Главы России и Белоруссии могут дать старт проекту об отмене роуминга
Главы России и Белоруссии могут дать старт проекту об отмене роуминга - РИА Новости, 27.09.2024
Главы России и Белоруссии могут дать старт проекту об отмене роуминга
Главы Белоруссии и России на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:11
белоруссия
россия
минск
союзное государство
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Главы Белоруссии и России на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой."Тема роуминга. Достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании ВГС дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может, в полноценном, мы уже запустим его. Это точно, практически 100%", - сказал Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня союзного совмина в Минске.Он пояснил, что речь идет о полной отмене роуминга.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
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белоруссия, россия, минск
Белоруссия, Россия, Минск, Союзное государство
Главы России и Белоруссии могут дать старт проекту об отмене роуминга
Путин и Лукашенко обсудят вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве