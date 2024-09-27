https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975044734.html

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.09.2024

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что красной линией, после нарушения которой будет применено ядерное оружие, станет нарушение белорусской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:04

2024-09-27T13:04

2024-09-27T13:04

россия

александр лукашенко

нато

белоруссия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что красной линией, после нарушения которой будет применено ядерное оружие, станет нарушение белорусской границы. "Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь - это третья мировая война. Спасибо, недавно (президент России Владимир - ред.) Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь - мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие, и Россия за нас втягивается", - добавил он. При этом Лукашенко уверен, что Запад не хочет мировой войны. "Мы применим ядерное оружие - нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", - сказал президент.

https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html

россия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр лукашенко, нато, белоруссия, польша