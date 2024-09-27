https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975036316.html
Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, заявил Лукашенко
Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.09.2024
Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает контакт с Киевом по определённым каналам. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:38
2024-09-27T12:38
2024-09-27T12:42
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает контакт с Киевом по определённым каналам."Мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в Telegram-канале.По его словам, "с россиянами вы видите наши отношения". "И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия поддерживает контакты с Украиной по определенным каналам