https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975030260.html

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем - РИА Новости, 27.09.2024

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:07

2024-09-27T12:07

2024-09-27T12:07

в мире

технологии

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта. "Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече со студентами технических вузов. Он считает, что это будет катастрофой, если в какой-то момент в результате развития технологий человечество окажется не у дел. "Меня это очень волнует и настораживает", - заметил белорусский лидер. Он напомнил, что в прежние годы в центре всех процессов стоял человек, и это нельзя потерять. "Но я понимаю, что без этого (современных технологий - ред.) не обойтись. Мы должны это освоить, мы должны этим владеть", - заявил Лукашенко, добавив, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта при анализе информации и принятии решений.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

https://ria.ru/20240924/ii-1974456777.html

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в мире, технологии, белоруссия, александр лукашенко