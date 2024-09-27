Рейтинг@Mail.ru
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975030260.html
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем - РИА Новости, 27.09.2024
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:07
2024-09-27T12:07
в мире
технологии
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта. "Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече со студентами технических вузов. Он считает, что это будет катастрофой, если в какой-то момент в результате развития технологий человечество окажется не у дел. "Меня это очень волнует и настораживает", - заметил белорусский лидер. Он напомнил, что в прежние годы в центре всех процессов стоял человек, и это нельзя потерять. "Но я понимаю, что без этого (современных технологий - ред.) не обойтись. Мы должны это освоить, мы должны этим владеть", - заявил Лукашенко, добавив, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта при анализе информации и принятии решений.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
https://ria.ru/20240924/ii-1974456777.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Технологии, Белоруссия, Александр Лукашенко
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего опасается в будущем

Лукашенко заявил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта.
"Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече со студентами технических вузов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лукашенко не знает, кто еще мог бы возглавить страну
Вчера, 11:36
Он считает, что это будет катастрофой, если в какой-то момент в результате развития технологий человечество окажется не у дел. "Меня это очень волнует и настораживает", - заметил белорусский лидер.
Он напомнил, что в прежние годы в центре всех процессов стоял человек, и это нельзя потерять.
"Но я понимаю, что без этого (современных технологий - ред.) не обойтись. Мы должны это освоить, мы должны этим владеть", - заявил Лукашенко, добавив, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта при анализе информации и принятии решений.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
24 сентября, 16:33
 
В миреТехнологииБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала