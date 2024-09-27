https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

Лукашенко не знает, кто еще мог бы возглавить страну

Лукашенко не знает, кто еще мог бы возглавить страну - РИА Новости, 27.09.2024

Лукашенко не знает, кто еще мог бы возглавить страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог бы возглавить страну. Видеозапись встречи публикует Telegram-канал "Пул первого",... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:36

2024-09-27T11:36

2024-09-27T12:15

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог бы возглавить страну. Видеозапись встречи публикует Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Вчера я подумал об этом: ну вот а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю", - сказал Лукашенко на встрече со студентами технических вузов. По его словам, все чиновники обладают уникальными качествами. "Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами... Вчера я подумал, вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек и идеальный бы был президент", - сказал президент Белоруссии.Он напомнил, что ранее уже говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. "Если у тебя от природы нет основных моментов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу", - отметил белорусский лидер.Лукашенко сообщил, что понимает, что кто-то займёт пост президента после него, а хорошо или плохо он будет выполнять свою работу, оценит народ.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html

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белоруссия, александр лукашенко, в мире