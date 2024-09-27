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СМИ: в штаб-квартире "Хезболлах" были высокопоставленные члены движения - РИА Новости, 27.09.2024
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19:43 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/livan-1975169890.html
СМИ: в штаб-квартире "Хезболлах" были высокопоставленные члены движения
СМИ: в штаб-квартире "Хезболлах" были высокопоставленные члены движения - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: в штаб-квартире "Хезболлах" были высокопоставленные члены движения
Израильские чиновники заявили, что высокопоставленные члены ливанского шиитского движения "Хезболлах" находились в штаб-квартире движения в то время, когда ВВС... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:43
2024-09-27T19:43
в мире
израиль
бейрут
хасан насралла
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израильские чиновники заявили, что высокопоставленные члены ливанского шиитского движения "Хезболлах" находились в штаб-квартире движения в то время, когда ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту, сообщает портал Axios. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Израильские чиновники утверждают, что высокопоставленные представители "Хезболлах" находились во время нападения в штаб-квартире", - говорится в материале Axios. ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждал ранее телеканал Al-Arabiya.
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в мире, израиль, бейрут, хасан насралла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насралла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: в штаб-квартире "Хезболлах" были высокопоставленные члены движения

Axios: высокопоставленные члены "Хезболлах" находились в штаб-квартире движения

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Бейруте
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Бейруте
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израильские чиновники заявили, что высокопоставленные члены ливанского шиитского движения "Хезболлах" находились в штаб-квартире движения в то время, когда ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту, сообщает портал Axios.
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Израильские чиновники утверждают, что высокопоставленные представители "Хезболлах" находились во время нападения в штаб-квартире", - говорится в материале Axios.
ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждал ранее телеканал Al-Arabiya.
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В миреИзраильБейрутХасан НасраллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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