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Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters - РИА Новости, 27.09.2024
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19:38 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/livan-1975169093.html
Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters
Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters - РИА Новости, 27.09.2024
Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters
Израильские удары по южному пригороду Бейрута 27 сентября стали самой мощной атакой на город за почти год конфликта, информирует агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:38
2024-09-27T19:38
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Израильские удары по южному пригороду Бейрута 27 сентября стали самой мощной атакой на город за почти год конфликта, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источники. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Это была самая мощная атака на Бейрут почти за год конфликта между "Хезболлах" и Израилем", - пишет агентство. По данным источников, целью ударов был район, где обычно находятся высокопоставленные члены движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/udar-1974315770.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters

Рейтер: удары Израиля по пригороду Бейрута стали самой мощной атакой за год

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Израильские удары по южному пригороду Бейрута 27 сентября стали самой мощной атакой на город за почти год конфликта, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Это была самая мощная атака на Бейрут почти за год конфликта между "Хезболлах" и Израилем", - пишет агентство.
По данным источников, целью ударов был район, где обычно находятся высокопоставленные члены движения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
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В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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