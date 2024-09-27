https://ria.ru/20240927/livan-1975169093.html

Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters

Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters - РИА Новости, 27.09.2024

Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters

Израильские удары по южному пригороду Бейрута 27 сентября стали самой мощной атакой на город за почти год конфликта, информирует агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:38

2024-09-27T19:38

2024-09-27T19:38

в мире

израиль

бейрут

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_122c84de197b04cdec44c1713b0b6a37.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Израильские удары по южному пригороду Бейрута 27 сентября стали самой мощной атакой на город за почти год конфликта, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источники. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Это была самая мощная атака на Бейрут почти за год конфликта между "Хезболлах" и Израилем", - пишет агентство. По данным источников, целью ударов был район, где обычно находятся высокопоставленные члены движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240923/udar-1974315770.html

израиль

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024