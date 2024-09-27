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Не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
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19:31 27.09.2024 (обновлено: 19:37 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/livan-1975167939.html
Не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по Бейруту, пишут СМИ
Не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
Не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по Бейруту, пишут СМИ
Не менее шести зданий рухнули в результате израильских авиаударов по южному пригороду Бейрута, передает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:37
в мире
израиль
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бейрут
хасан насралла
хезболла
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее шести зданий рухнули в результате израильских авиаударов по южному пригороду Бейрута, передает телеканал Al-Arabiya.Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Шесть зданий сровнялись с землей после авиаударов Израиля по югу Бейрута", - передает телеканал со ссылкой на источники в "Хезболлах".В соцсетях публикуют видеозаписи с места ударов, видны кратеры после взрывов в результате атак.ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насралла, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по Бейруту, пишут СМИ

Al-Arabiya: не менее шести зданий рухнули после ударов Израиля по югу Бейрута

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Бейруте
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Бейруте
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее шести зданий рухнули в результате израильских авиаударов по южному пригороду Бейрута, передает телеканал Al-Arabiya.
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
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"Шесть зданий сровнялись с землей после авиаударов Израиля по югу Бейрута", - передает телеканал со ссылкой на источники в "Хезболлах".
В соцсетях публикуют видеозаписи с места ударов, видны кратеры после взрывов в результате атак.
ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасраллаХезболлаООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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