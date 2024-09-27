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В Ливане допустили, что Израиль готовит наземную операцию
В Ливане допустили, что Израиль готовит наземную операцию - РИА Новости, 27.09.2024
В Ливане допустили, что Израиль готовит наземную операцию
Не исключено, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане, но это было бы безумием, заявил журналистам постпред Ливана в ООН Салим Баддура. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:29
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ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Не исключено, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане, но это было бы безумием, заявил журналистам постпред Ливана в ООН Салим Баддура. "Израиль стягивает войска к границе и стирает с лица земли приграничные районы. Я не могу исключить, что оккупирующая держава готовит наземное наступление, но это было бы ещё одним безумием с её стороны", - сказал он. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября 2023 года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане допустили, что Израиль готовит наземную операцию
Постпред Баддура: не исключено, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане