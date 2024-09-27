https://ria.ru/20240927/livan-1975101204.html

Израиль перебросил резервные бригады к границе с Ливаном

Израиль перебросил резервные бригады к границе с Ливаном - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль перебросил резервные бригады к границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила к границе с Ливаном две резервные бригады и несколько батальонов для повышения уровня готовности на северном участке,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:10

2024-09-27T16:10

2024-09-27T16:10

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила к границе с Ливаном две резервные бригады и несколько батальонов для повышения уровня готовности на северном участке, сообщила в пятницу пресс-служба армии, опубликовав видео передислокации войск. "После выполнения оперативных задач на северной границе 6-я и 228-я резервные бригады и несколько дополнительных резервных батальонов были мобилизованы для продолжения боевых действий, нанесения ударов по военному потенциалу "Хезболлах" и создания условий для безопасного возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что в дополнение к мобилизации войск были развернуты запасные склады, резервистам выдали необходимое оборудование и экипировку. Израильская авиация наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html

https://ria.ru/20240927/izrail-1975011874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Передислокация резервных бригад армии Израиля к границе с Ливаном Армия обороны Израиля направила к границе с Ливаном две резервные бригады и несколько батальонов для повышения уровня готовности, сообщила пресс-служба, опубликовав видео передислокации 2024-09-27T16:10 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024