Рейтинг@Mail.ru
Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 27.09.2024 (обновлено: 15:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/livan-1975072897.html
Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой
Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой - РИА Новости, 27.09.2024
Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2", еще... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:49
2024-09-27T15:06
в мире
тель-авив
ашкелон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg
ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2", еще один удар пришелся по важной цели в Ашкелоне, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища."Для победы угнетенного палестинского народа и поддержки палестинского и ливанского сопротивления в рамках пятого этапа военных действий вооруженные силы Йемена с помощью Всемогущего Аллаха провели военную операцию, в ходе которой они поразили военную цель, принадлежащую израильскому врагу в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) с помощью баллистической ракеты "Палестина-2", а также. жизненно важную цель в оккупированном Ашкелоне с помощью беспилотника "Яффо". Оба удара успешно достигли своих целей", - отметил представитель хуситов.Он пообещал, что "йеменские вооруженные силы проведут больше военных операций против израильского врага" ради победы "братьев" в Палестине и Ливане.
https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html
тель-авив
ашкелон
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_98681ab1670bfea980e294d6c88043a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, ашкелон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Ашкелон, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой

Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой "Палестина-2"

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2", еще один удар пришелся по важной цели в Ашкелоне, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища.
"Для победы угнетенного палестинского народа и поддержки палестинского и ливанского сопротивления в рамках пятого этапа военных действий вооруженные силы Йемена с помощью Всемогущего Аллаха провели военную операцию, в ходе которой они поразили военную цель, принадлежащую израильскому врагу в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) с помощью баллистической ракеты "Палестина-2", а также. жизненно важную цель в оккупированном Ашкелоне с помощью беспилотника "Яффо". Оба удара успешно достигли своих целей", - отметил представитель хуситов.
Он пообещал, что "йеменские вооруженные силы проведут больше военных операций против израильского врага" ради победы "братьев" в Палестине и Ливане.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня
Вчера, 14:28
 
В миреТель-АвивАшкелонОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала