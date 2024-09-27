https://ria.ru/20240927/livan-1975072897.html

Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой

Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой - РИА Новости, 27.09.2024

Хуситы нанесли ночной удар по Тель-Авиву новой ракетой

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2", еще... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:49

2024-09-27T14:49

2024-09-27T15:06

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тель-авив

ашкелон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2", еще один удар пришелся по важной цели в Ашкелоне, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища."Для победы угнетенного палестинского народа и поддержки палестинского и ливанского сопротивления в рамках пятого этапа военных действий вооруженные силы Йемена с помощью Всемогущего Аллаха провели военную операцию, в ходе которой они поразили военную цель, принадлежащую израильскому врагу в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) с помощью баллистической ракеты "Палестина-2", а также. жизненно важную цель в оккупированном Ашкелоне с помощью беспилотника "Яффо". Оба удара успешно достигли своих целей", - отметил представитель хуситов.Он пообещал, что "йеменские вооруженные силы проведут больше военных операций против израильского врага" ради победы "братьев" в Палестине и Ливане.

https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html

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в мире, тель-авив, ашкелон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году