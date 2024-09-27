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ООН: около 120 тысяч человек перемещены из-за конфликта в Ливане
ООН: около 120 тысяч человек перемещены из-за конфликта в Ливане - РИА Новости, 27.09.2024
ООН: около 120 тысяч человек перемещены из-за конфликта в Ливане
Около 120 тысяч человек были перемещены за неделю из-за конфликта в Ливане, и эти цифры только растут, заявил на брифинге в Женеве Координатор гуманитарной... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:49
2024-09-27T11:49
2024-09-27T11:49
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Около 120 тысяч человек были перемещены за неделю из-за конфликта в Ливане, и эти цифры только растут, заявил на брифинге в Женеве Координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза."Менее чем за неделю было потеряно не менее 700 жизней, тысячи получили ранения и почти 120 тысяч человек были перемещены всего за несколько часов, и эти цифры продолжают расти, пока мы тут выступаем", - сказал он.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.По последней официальной информации ливанских властей с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, ливан, оон, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ООН, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ООН: около 120 тысяч человек перемещены из-за конфликта в Ливане
ООН: около 120 тысяч человек перемещены из-за конфликта в Ливане за неделю
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Около 120 тысяч человек были перемещены за неделю из-за конфликта в Ливане, и эти цифры только растут, заявил на брифинге в Женеве Координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза.
"Менее чем за неделю было потеряно не менее 700 жизней, тысячи получили ранения и почти 120 тысяч человек были перемещены всего за несколько часов, и эти цифры продолжают расти, пока мы тут выступаем", - сказал он.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах
" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля
. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.