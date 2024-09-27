https://ria.ru/20240927/livan-1974990227.html

Источники в Ливане назвали причину взрывов пейджеров

Источники в Ливане назвали причину взрывов пейджеров - РИА Новости, 27.09.2024

Источники в Ливане назвали причину взрывов пейджеров

Операция по взрыву пейджеров, принадлежавших членам ливанского шиитского движения "Хезболлах", была осуществлена с помощью изощренно заминированных... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:20

2024-09-27T09:20

2024-09-27T11:20

в мире

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мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Операция по взрыву пейджеров, принадлежавших членам ливанского шиитского движения "Хезболлах", была осуществлена с помощью изощренно заминированных аккумуляторов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана. Один из источников сообщил, что способ, которым взрывчатое вещество было спрятано в батареях пейджеров, был настолько изощренным, что его невозможно было обнаружить. Он не уточнил, какие проверки прошли устройства перед ввозом в страну. Второй источник сообщил, что осмотрел один из взломанных пейджеров и стал свидетелем его контролируемого взрыва. По его словам, взрывчатое вещество было "вшито" в литиевую батарею пейджера и практически не обнаруживалось. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт

https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

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в мире, ливан, иран, израиль, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане