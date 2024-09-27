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Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН - РИА Новости, 27.09.2024
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18:37 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975155240.html
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:37
2024-09-27T18:37
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по по вопросу противодействия односторонним санкциям. Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.
https://ria.ru/20240927/lavrov-1974964784.html
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в мире, сирия, россия, бассам саббаг, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сирия, Россия, Бассам Саббаг, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Саббагом на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом.
Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по по вопросу противодействия односторонним санкциям.
Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреСирияРоссияБассам СаббагСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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