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Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:37
2024-09-27T18:37
2024-09-27T18:37
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по по вопросу противодействия односторонним санкциям. Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.
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в мире, сирия, россия, бассам саббаг, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сирия, Россия, Бассам Саббаг, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Саббагом на полях Генассамблеи ООН