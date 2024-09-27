https://ria.ru/20240927/lavrov-1975155240.html

Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН

Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров проводит встречу с новым главой МИД Сирии на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:37

2024-09-27T18:37

2024-09-27T18:37

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сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях Генассамблеи ООН встречу с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом. Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по по вопросу противодействия односторонним санкциям. Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.

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