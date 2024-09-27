В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца
Депутат Гаврилов: перед покупкой квартиры необходимо проверить выписку из ЕГРН
© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
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"Прежде чем купить квартиру, обязательно спросите продавца, не сдаёт ли он её кому-то? В любом случае, что бы он Вам ни ответил, обязательно проверьте по выписке из ЕГРН, нет ли обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды у этой квартиры", - сообщил Гаврилов.
Парламентарий отметил, что, несмотря на переход права собственности по договору купли-продажи на квартиру, которая сдается, этот зарегистрированный в Росреестре договор найма жилого помещения (в некоторых случаях именуется договором аренды квартиры) продолжает действовать, даже если жильё продано.
"Жильцы, которые эту квартиру снимают, могут иметь в квартире временную регистрацию. И жить они могут в ней до истечения срока договора, а Вы как лицо, купившее квартиру, в неё заехать просто не сможете до окончания срока договора аренды или до момента расторжения данного договора, но расторгнуть его можно только по условиям, предусмотренным договором", - заключил Гаврилов.
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