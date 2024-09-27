https://ria.ru/20240927/kvartira-1974976978.html

В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца

В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца - РИА Новости, 27.09.2024

В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца

Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:24

2024-09-27T06:24

2024-09-27T06:24

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

жилье

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Прежде чем купить квартиру, обязательно спросите продавца, не сдаёт ли он её кому-то? В любом случае, что бы он Вам ни ответил, обязательно проверьте по выписке из ЕГРН, нет ли обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды у этой квартиры", - сообщил Гаврилов. Парламентарий отметил, что, несмотря на переход права собственности по договору купли-продажи на квартиру, которая сдается, этот зарегистрированный в Росреестре договор найма жилого помещения (в некоторых случаях именуется договором аренды квартиры) продолжает действовать, даже если жильё продано. "Жильцы, которые эту квартиру снимают, могут иметь в квартире временную регистрацию. И жить они могут в ней до истечения срока договора, а Вы как лицо, купившее квартиру, в неё заехать просто не сможете до окончания срока договора аренды или до момента расторжения данного договора, но расторгнуть его можно только по условиям, предусмотренным договором", - заключил Гаврилов.

https://realty.ria.ru/20240923/proekt-1974238588.html

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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, жилье