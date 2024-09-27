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В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца - РИА Новости, 27.09.2024
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06:24 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kvartira-1974976978.html
В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца
В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца - РИА Новости, 27.09.2024
В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца
Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:24
2024-09-27T06:24
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
жилье
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Прежде чем купить квартиру, обязательно спросите продавца, не сдаёт ли он её кому-то? В любом случае, что бы он Вам ни ответил, обязательно проверьте по выписке из ЕГРН, нет ли обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды у этой квартиры", - сообщил Гаврилов. Парламентарий отметил, что, несмотря на переход права собственности по договору купли-продажи на квартиру, которая сдается, этот зарегистрированный в Росреестре договор найма жилого помещения (в некоторых случаях именуется договором аренды квартиры) продолжает действовать, даже если жильё продано. "Жильцы, которые эту квартиру снимают, могут иметь в квартире временную регистрацию. И жить они могут в ней до истечения срока договора, а Вы как лицо, купившее квартиру, в неё заехать просто не сможете до окончания срока договора аренды или до момента расторжения данного договора, но расторгнуть его можно только по условиям, предусмотренным договором", - заключил Гаврилов.
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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, жилье
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество, Жилье
В Госдуме рассказали, как безопасно купить квартиру и проверить продавца

Депутат Гаврилов: перед покупкой квартиры необходимо проверить выписку из ЕГРН

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«
"Прежде чем купить квартиру, обязательно спросите продавца, не сдаёт ли он её кому-то? В любом случае, что бы он Вам ни ответил, обязательно проверьте по выписке из ЕГРН, нет ли обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды у этой квартиры", - сообщил Гаврилов.
Парламентарий отметил, что, несмотря на переход права собственности по договору купли-продажи на квартиру, которая сдается, этот зарегистрированный в Росреестре договор найма жилого помещения (в некоторых случаях именуется договором аренды квартиры) продолжает действовать, даже если жильё продано.
"Жильцы, которые эту квартиру снимают, могут иметь в квартире временную регистрацию. И жить они могут в ней до истечения срока договора, а Вы как лицо, купившее квартиру, в неё заехать просто не сможете до окончания срока договора аренды или до момента расторжения данного договора, но расторгнуть его можно только по условиям, предусмотренным договором", - заключил Гаврилов.
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Сергей ГавриловГосдума РФКПРФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ОбществоЖилье
 
 
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