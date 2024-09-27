https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ

Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ - РИА Новости, 27.09.2024

Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ

Задержанный за передачу сведений об установке ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста, житель Керчи заявил, что вышел на СБУ через волонтерскую... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:57

2024-09-27T10:57

2024-09-27T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный за передачу сведений об установке ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста, житель Керчи заявил, что вышел на СБУ через волонтерскую организацию, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. "В июне я увидел всплывающую рекламу в своем телефоне, которая гласила, что это волонтерская организация Украины, которая занимается пленными, то есть обмен пленными и так далее. Я набрал этот номер. Мне ответили. Мы поговорили про Крым, про Украину, чтобы Крым стал обратно Украиной. Это я четко сказал. Я сказал, что могу доносить информацию про военные объекты, которые находятся в Керчи. Они сказали хорошо, с вами свяжутся", - поведал шпион на допросе. Затем на него через Telegram вышел некий Гетман. "Он представился мне сотрудником СБУ, и после этого я начал свою незаконную деятельность, предоставляя информацию", - сказал мужчина. Он работал монтером на железной дороге, поэтому видел, как стояли на железнодорожной станции военные эшелоны, после чего передавал информацию украинской стороне, а также координаты нахождения установки системы ПВО.

https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html

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Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. 2024-09-27T10:57 true PT7M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность