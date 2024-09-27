https://ria.ru/20240927/krest-1974911923.html

В России отмечают Воздвижение Креста Господня

В России отмечают Воздвижение Креста Господня - РИА Новости, 27.09.2024

В России отмечают Воздвижение Креста Господня

Православные верующие отмечают один из двунадесятых (12-ти главных) праздников — Воздвижение Креста Господня. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:00

2024-09-27T00:00

2024-09-27T00:00

религия

иерусалим

иисус христос

религия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные верующие отмечают один из двунадесятых (12-ти главных) праздников — Воздвижение Креста Господня.торжество было установлено в IV веке. И приурочено к важнейшему событию христианской истории. Царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим, где нашла величайшую из христианских святынь — крест, на котором был распят Иисус Христос.Реликвия долгие годы считалась утерянной. В 70 году при подавлении очередного восстания римские войска разрушили Иерусалим до основания. А на месте погребения Христа воздвигли языческое святилище в честь богини Афродиты.По преданию, именно там Елена и нашла Крест. А вместе с ним еще два. В Евангелии говорится, что в пятницу перед праздником еврейской Пасхи вместе с Христом распяли двух разбойников. Так что, отличить один крест от другого было очень трудно.Тогда Иерусалимский епископ Макарий предложил тяжелобольному поочередно приложиться к каждому из них. От прикосновения к подлинному он тут же исцелился. В другом же варианте предания говорится: когда мимо Креста Господня проходила траурная процессия, покойник внезапно ожил. Чтобы паломники, собравшиеся к месту обретения святыни, смогли увидеть Крест, епископ Макарий "воздвиг" его, то есть высоко поднял. После торжественного события императрица Елена одну часть святыни оставила в храме Гроба Господня в Иерусалиме, а другую отправила в Константинополь.

https://ria.ru/20240925/kirill-1974560212.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, иисус христос, религия